Pilze statt Algen, Miso-Paste aus Mohn: Japan am Traunsee

Sushi, Sojasauce, scharfe Wasabi-Paste und vielleicht noch Huhn im Teriyaki-Stil: Die japanische Küche ist längst in Mitteleuropa angekommen, die Basisprodukte gibt es in jedem halbwegs sortierten Supermarkt. Die wahre kulinarische Kunst dieses fernöstlichen Landes hat aber noch viel mehr zu bieten und erschließt sich abseits von Sushi und Maki nicht gleich auf den ersten Blick. Der lohnt sich allerdings, findet Lukas Nagl und schöpft just dort, wo man Japan wohl am wenigsten vermuten würde, diesbezüglich aus dem Vollen – mitten im Salzkammergut.

Der zuletzt von Gault&Millau mit vier Hauben ausgezeichnete Koch des Restaurants Bootshaus in Traunkirchen am oberösterreichischen Traunsee setzt für seine Kreationen immer wieder auf die Komplexität japanischer Würzpasten und -saucen. Die kommen allerdings nicht aus Japan – sondern eben aus dem Salzkammergut. Japanische Fischsauce vom Traunsee also? Nicht ganz. Er wolle nicht etwas eins zu eins kopieren, betont Nagl. Sushi aus rohem, heimischen Fisch wird man bei ihm nicht finden. Er ging lieber einen komplizierteren Weg.