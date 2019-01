Neues Lokal "Bruder": Kreative Küche, lässige Atmosphäre

Der Sommelier und der Koch, die sich aus gemeinsamen Gastro-Projekten (Marktwirtschaft, Rien) kennen, setzen bewusst auf eine kleine Speisekarte. Da will jemand auf sympathisch-augenzwinkernde Art mit seinen Gästen ins Gespräch kommen, lassen die kreativen Speisebeschreibungen vermuten. Wer nicht gerade das Überraschungsmenü ordert (5 Gänge um 75 €), wird sich unweigerlich erkundigen. Eine lustige Einstimmung.

Butterberge und Milchseen

Was versteckt sich zum Beispiel hinter der Vorspeise „Sommer in Kärnten“ (8,50 €)? Erdäpfel, Polenta und Kaffeebohne. Oder hinter „Butterberge und Milchseen“ (18,50 €), einem der drei Hauptgerichte? Auch die Angabe der Zutaten hilft nicht weiter: Was hat Milchsäure mit Bachforelle und brauner Butter zu tun?