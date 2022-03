Ei auf Ex: Warum der industrielle Eierlikör nichts taugt

Aus Brasilien vertrieben, nahmen die Holländer im 17. Jahrhundert Rezept und Avocados nach Indonesien mit. Nachdem bis heute bekanntlich keine Avocadobäume in Holland gedeihen, brauchte es also eine andere Lösung in der europäischen Heimat.

Eugen Verpoorten – noch heute glänzt der Name auf Etiketten in Supermärkten – tauschte im Jahr 1876 die Butterfrucht gegen Eigelb aus. Bis heute soll das Familienrezept in Verwendung sein.

Übrigens findet sich auch im Kochbuch der großen Katharina Prato ein Rezept im Kapitel "Warme und kalte Getränke": Hierfür "sprudelt" die Meisterköchin der österreichischen Küche Ende des 19. Jahrhunderts vier Dotter und ein viertel Liter Obers mit Zucker und etwas Muskatnuss zu Schaum – und fügt einen Achtelliter Rum hinzu. Dieses Kaltgetränk bezeichnete die Autorin allerdings als "Hoppelpoppel oder milchiger Punsch".

Eierlikör, ein altmodisches Getränk?