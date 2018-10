125 Jahre Wahlrecht: Meghan lobt Neuseeland für Frauenrechte

Bereits vergangene Woche hatte Meghan mit einer Rede für Schlagzeilen gesorgt. Bei ihrem Besuch auf den Fidschi-Inseln hatte sich die 37-Jährige für Frauenrechte stark gemacht – und damit Begeisterungsstürme ausgelöst. In einer Rede vor Studenten forderte sie den freien Zugang zu Universitäten. Gerade für Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern sei Bildung lebenswichtig, sagte die Herzogin an der Universität in Suva. Gut ausgebildete Frauen seien auch "der Schlüssel zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung.“ Mit den "richtigen Werkzeugen zum Erfolg" könnten Mädchen nicht nur für sich selbst eine "wunderbare Zukunft" aufbauen, "sondern für alle um sie herum" (mehr dazu hier).