Mit diesem Kleid hat Meghan einen erneuten Kaufrausch ausgelöst

In puncto Kleidung teilen Herzogin Kate und Herzogin Meghan das gleiche Schicksal: Was die beiden tragen, wird weltweit beobachtet und nicht selten sind die Stücke innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Derzeit befinden sich die schwangere Herzogin Meghan und Prinz Harry auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise (mehr dazu hier). Am Montag vergangene Woche sind die beiden in Australien eingetroffen und haben seither etliche offizielle Termine, unter anderem in Sydney, Melbourne und er Kleinstadt Dubbo, absolviert. Bei ihren Auftritten legte die Herzogin von Sussex Wert darauf, Designer aus Neuseeland und Australien zu fördern. Das zeigte sofortige Wirkung: Nachdem sie ein Kleid der australischen Designerin Karen Gee getragen hatte, brach die Seite aufgrund des Ansturms zusammen.

Restlos ausverkauft

Doch nicht alle Stücke aus Meghans Kleiderschrank sind für den Normalverbraucher leistbar. Umso größer war nun deshalb die Aufregung, als die 37-Jährige bei einem Besuch von Fraser Island in einem Kleid um rund 100 Euro gesichtet wurde.