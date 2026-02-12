Opernball 2026: Stargäste und Highlights live aus Wien
Der KURIER begleitet den Wiener Opernball 2026 live. Verpassen Sie im KURIER-Liveticker zum Ball keine Highlights, Foto-Eindrücke und Auftritte der Stargäste der längsten Nacht des Jahres.
Opernball 2026 live
Der Wiener Opernball 2026 im Liveticker
Der Wiener Opernball findet jährlich im Februar in der Wiener Staatsoper statt und gilt als Höhepunkt der Ballsaison.
Der Ablauf des Opernballs 2026:
- 20:40 Uhr: Einlass der Ballgäste
- 22:00 Uhr: Opernballeröffnung inklusive Bundeshymne, Darbietungen der Wiener Staatsoper und Eröffnungswalzer.
- 24:00 Uhr: Mitternachtsquadrille
- 2:00 Uhr: Quadrille
- 4:00 Uhr: Quadrille
- 5:00 Uhr: Ende des Wiener Opernballs 2026
