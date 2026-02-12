LIVE
Opernball 2026: Stargäste und Highlights live aus Wien

Der Wiener Opernball 2026 bringt Glanz, Prominenz und Tradition in die Staatsoper. Der KURIER-Liveticker begleitet jeden Auftritt und alle großen Momente des Abends.
12.02.2026, 16:00

Debütantinnen und Debütanten eröffnen in der Wiener Staatsoper mit Zuschauern auf den Rängen.

Der KURIER begleitet den Wiener Opernball 2026 live. Verpassen Sie im KURIER-Liveticker zum Ball keine Highlights, Foto-Eindrücke und Auftritte der Stargäste der längsten Nacht des Jahres.

Opernball 2026 live 

Die KURIER-Redaktion tickert live die Highlights des diesjährigen Opernballs.

LIVE

Der Wiener Opernball 2026 im Liveticker

