Vor Opernball: Al Bano stattet Albertina einen Besuch ab

Den Frack für den Wiener Opernball hat sich Italo-Star Al Bano schon im Herrenmodegeschäft Grandits gecheckt und weil am Donnerstag dann noch ein bisschen Zeit war, nutzte er seinen Österreich-Besuch für einen Abstecher in die Albertina.

Der Sänger wurde dort von Direktor Ralph Gleis begrüßt und war besonders von Modigliani und der Picasso-Sammlung beeindruckt. Auch das Fass von Gauguin bewunderte er. Er überraschte auch mit seinem Wissen rund um Kunst, insbesondere rund um Modigliani.

Al Bano nimmt am Abend in der Loge von OGM-Chef Wolfgang Bachmeyer Platz.