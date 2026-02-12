Erster Frack für Al Bano: Er ist bereit für den Opernball

Wenn der Opernball heute Abend über die Bühne geht, wird auch Italo-Star Al Bano Carrisi dabei sein. Er nimmt in der Loge von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer Platz, da er die Taufpatin seiner Tochter Lisa Maria ist. Deren Schwester Marie Sophie debütiert übrigens heuer.

Und um den Dresscode auch einzuhalten, musste natürlich ein Frack her. Beim Herrenmodengeschäft Grandits in der Wiener Innenstadt wurde er dann auch fündig und entschied sich für ein Modell von Wilvorst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © z.V.g. Al Bano Carisi und Grandits-Chef Toni Volemann

Und das ist auch eine Premiere, denn für den italienischen Sänger ist dies der erste Frack seines Lebens. Auf seinen Hutt will er allerdings auch am Opernball nicht verzichten.