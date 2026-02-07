Das ist der Grund, warum Al Bano heuer den Opernball besucht

Mit Hits wie u. a. "Nel sole", "Felicità" oder "Sempre Sempre" lässt Italo-Sänger Al Bano Carrisi (82) seit Jahrzehnten die Herzen seiner Fans höherschlagen. Sein letztes Album "Raccogli l’attimo", welches er gemeinsam mit Romina Power (74) veröffentlichte, erschien 2020. Am 12. Februar kommt der Sänger, wie der KURIER bereits berichtete, zum Wiener Opernball. Und zwar auf Einladung von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Aber nicht etwa als bezahlter Stargast, sondern die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die sogar bis ins Innerste von Bachmayers Familie reicht.

Denn Al Bano ist der Taufpate von Bachmayers Tochter Lisa Maria, die natürlich ebenfalls den Ball besuchen wird. Auch um ihre Schwester Marie Sophie, die neben ihrem Doppelstudium bei OGM arbeitet und schon als Expertin im ORF und in Servus TV auftrat, zu unterstützen. Sie ist nämlich unter den Debütantinnen und wird den Opernball eröffnen. Es gibt aber noch einen Grund, in der Staatsoper anzustoßen, denn die Marktforschungsagentur OGM feiert 50. Jubiläum. Sie wurde nämlich 1976 gegründet.

In der Loge werden auch Politologe und US-Kenner Reinhard Heinisch, Heimo Hammer, der Gründer der Agentur kraftwerk sowie Datenwissenschaftler, Prokurist und OGM-Teilhaber Johannes Klotz Platz nehmen. Sänger Al Bano reist übrigens nicht allein an, er kommt mit seiner Tochter Jasmine Carrisi (24). Sie ist das gemeinsame Kind mit Al Banos langjähriger Lebensgefährtin Loredana Lecciso. Der Sänger und seine Tochter haben ein sehr enges Verhältnis, Al Bano wäre auch Jasmines wichtigster Ratgeber in Lebensfragen. Sie ist aber auch beruflich in seine Fußstapfen getreten. Sie würde den Einfluss ihres berühmten Vaters anerkennen, aber ihren eigenen musikalischen Weg gehen. Und sie wolle nicht aufgrund ihres Nachnamens beurteilt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © mauritius images / Alamy Stock Photos / GONZALEZ OSCAR/Alamy/GONZALEZ OSCAR/Mauritius Images Jasmine Carrisi

Im Februar 2025 startete sie mit dem Popsong "Non Adesso" ihre internationale Musikkarriere. Sie wählte Spanisch, um sich auch außerhalb Italiens positionieren zu können.