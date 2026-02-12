Wenn sich die Türen der Staatsoper öffnen, wird Wien für eine Nacht zum glamourösesten Laufsteg des Landes. Wie schon in den letzten Jahren setzen die prominentesten Gäste auf elegant-zeitlose Roben. Neben Couture-Anfertigungen und oft getragenen Schätzen, gibt es auch einige Fehltritte und Verstöße gegen den Dresscode - der besagt: bodenlanges Abendkleid.

Die Stargäste leihen sich Schmuck von den namhaftesten Juwelieren, unter anderem eine Diamantkette mit fast 60 Karat. Das Wiener Traditionshaus Von Köck etwa zeigt auf dem Opernball Juwelen im Gesamtwert von über 7 Millionen Euro an Promis wie Simone Thomalla oder Sandy Meyer-Wölden.

