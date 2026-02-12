46-222562275
Lifestyle

Opernball Mode 2026: Glamour-Kleider auf der Feststiege

Auf dem Ball der Bälle haben Kreationen von heimischen Designern ihren großen Auftritt. Der Schmuck der Stargäste ist Millionen wert.

Christina Michlits

von Christina Michlits

12.02.26

Wenn sich die Türen der Staatsoper öffnen, wird Wien für eine Nacht zum glamourösesten Laufsteg des Landes. Wie schon in den letzten Jahren setzen die prominentesten Gäste auf elegant-zeitlose Roben. Neben Couture-Anfertigungen und oft getragenen Schätzen, gibt es auch einige Fehltritte und Verstöße gegen den Dresscode - der besagt: bodenlanges Abendkleid. 

Die Stargäste leihen sich Schmuck von den namhaftesten Juwelieren, unter anderem eine Diamantkette mit fast 60 Karat. Das Wiener Traditionshaus Von Köck etwa zeigt auf dem Opernball Juwelen im Gesamtwert von über 7 Millionen Euro an Promis wie Simone Thomalla oder Sandy Meyer-Wölden.
 

Die britischen Aristokratinnen und Diana-Nichten Amelia Spencer und Eliza Spencer: perfekt gekleidet für eine Opernballnacht -  beide in Traumroben von Oscar de la Renta, die ab 10.000 Euro beginnen. Schmuck von Chopard.

46-222562275
©kurier/Philipp Hutter

Stylish: Iris Law kam auf Einladung von Swarovski in einer ausladenden Robe aus Samt. Das Model ist die Tochter von Jude Law und übt sich auch als Influencerin. 

46-222562594
©Kurier

Model Adriana Karembeu in einem tollen Kleid von Anelia Peschev. 

46-222562267
©kurier/Philipp Hutter

Lilli Roncalli in einer Kreation von Maria Lucas, der Kostümbildnerin des Circus Roncalli, die im Dezember 2025 verstorben ist.

46-222565608
©kurier/Philipp Hutter

Die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla in einem Hosenanzug (und Schleppe) und daher eigentlich entgegen dem Dresscode. Schmuck: Von Köck

46-222562779
©kurier/Philipp Hutter

Model Nadine Mirada in einem Samtkleid von Popp & Kretschmer.

46-222562755
©kurier/Philipp Hutter

Das österreichische Topmodel Nadine Leopold lebt derzeit in London und kam auf Einladung von Campari nach Wien. Sie trägt eine Couture-Robe von Eva Poleschinski, die sich in einem goldenen Eigenentwurf zeigt.

Hotel Sacher
©Campari Austria / Dragan Dok

Davina Geiss in einem klassischen Ballkleid.

46-222562224
©kurier/Philipp Hutter

Mehr zum Thema

Wiener Opernball
(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

Mehr von Christina

Kommentare