Opernball Mode 2026: Glamour-Kleider auf der Feststiege
Auf dem Ball der Bälle haben Kreationen von heimischen Designern ihren großen Auftritt. Der Schmuck der Stargäste ist Millionen wert.
Wenn sich die Türen der Staatsoper öffnen, wird Wien für eine Nacht zum glamourösesten Laufsteg des Landes. Wie schon in den letzten Jahren setzen die prominentesten Gäste auf elegant-zeitlose Roben. Neben Couture-Anfertigungen und oft getragenen Schätzen, gibt es auch einige Fehltritte und Verstöße gegen den Dresscode - der besagt: bodenlanges Abendkleid.
Die Stargäste leihen sich Schmuck von den namhaftesten Juwelieren, unter anderem eine Diamantkette mit fast 60 Karat. Das Wiener Traditionshaus Von Köck etwa zeigt auf dem Opernball Juwelen im Gesamtwert von über 7 Millionen Euro an Promis wie Simone Thomalla oder Sandy Meyer-Wölden.
Die britischen Aristokratinnen und Diana-Nichten Amelia Spencer und Eliza Spencer: perfekt gekleidet für eine Opernballnacht - beide in Traumroben von Oscar de la Renta, die ab 10.000 Euro beginnen. Schmuck von Chopard.
Stylish: Iris Law kam auf Einladung von Swarovski in einer ausladenden Robe aus Samt. Das Model ist die Tochter von Jude Law und übt sich auch als Influencerin.
Model Adriana Karembeu in einem tollen Kleid von Anelia Peschev.
Lilli Roncalli in einer Kreation von Maria Lucas, der Kostümbildnerin des Circus Roncalli, die im Dezember 2025 verstorben ist.
Die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla in einem Hosenanzug (und Schleppe) und daher eigentlich entgegen dem Dresscode. Schmuck: Von Köck
Model Nadine Mirada in einem Samtkleid von Popp & Kretschmer.
Das österreichische Topmodel Nadine Leopold lebt derzeit in London und kam auf Einladung von Campari nach Wien. Sie trägt eine Couture-Robe von Eva Poleschinski, die sich in einem goldenen Eigenentwurf zeigt.
Davina Geiss in einem klassischen Ballkleid.
