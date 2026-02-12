Broadwayfeeling am Wiener Opernball 2026: Die ersten Gäste treffen ein
Ganz im Zeichen des Broadways geht am Donnerstag der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Das Fest ist seit Monaten restlos ausverkauft, den Ehrenschutz hat wie üblich Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernommen. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball.
Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Stimmung in die Oper bringen soll. Auf dem Programm stehen unter anderem "Tonight" und "Maria" aus Leonard Bernsteins legendärer "West Side Story" sowie "Art is calling for me" aus "The Enchantress" von Victor Herbert. Es singen die Opernstars Pretty Yende und Benjamin Bernheim.
Wir halten Sie auf dem Laufenden:
Stars und Sternchen am Wiener Opernball 2026
Sie freuen sich riesig, hier zu sein, erzählten "BossHoss"-Rocker Sascha Vollmer (li.) und Alec Völkel (re.) gegenüber KURIER im Vorfeld des Opernballs. Sie seien das erste Mal im Frack unterwegs, würden ihn aber überraschend bequem finden und sich damit sehr wohl fühlen. Viele hätten sie gefragt, was sie am Opernball machen. Sie glauben, dass sie ein guter Kontrast sind. Im Outfit fühlen sie sich auch besonders.
Stars und Sternchen am Wiener Opernball 2026
Die Musiker haben zusammen mit Model Nadine Mirada einen Platz in der Loge von "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss (re.) und Michael Lameraner (li. im Bild).
Stars und Sternchen am Wiener Opernball 2026
Nadine Mirada musste kurz vor dem Ball-Start kurzerhand das Kleid wechseln. Bei ihrem ursprünglichen Outfit war der Reißverschluss kaputt gegangen. In ihrem Ersatzkleid sieht sie aber ebenfalls atemberaubend aus.
Stars und Sternchen am Wiener Opernball 2026
Auch die "Die Geissens" sind beim Staatsgewalze vertreten. Hier Davina, Tochter von Robert und Carmen Geiss, die im Vorfeld des Balls noch mit Adi Weiss plauderte, in dessen Loge sie Platz nehmen wird. Auch ihre Schwester Shania hatte sich angekündigt, wird aber verspätet anreisen, wie Davina dem KURIER verriet. Eigentlich hätte Shania Geiss schon gestern anreisen sollen, aber es gab anscheinend Probleme bei der Ausreise aus Dubai.
Stars und Sternchen am Wiener Opernball 2026
Lady Dianas Nichten Lady Eliza und Lady Amelia Spencer sorgen beim Opernball für royales Flair. Sie "freuen sich sehr auf heute Abend, so etwas erleben zu dürfen, weil es in London nichts Vergleichbares gibt", erzählten die Zwillinge dem KURIER.
