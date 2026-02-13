Fran Dreschers Co-Star: Was wurde aus "Nanny"-Boss Maxwell Sheffield?

Fran Drescher zählte beim 68. Wiener Opernball neben Sharon Stone zu den prominentesten Star-Gästen, welche am Donnerstag, den 12. Februar, die Staatsoper beehrt haben. Dabei kam man aus dem Staunen nicht heraus: Die 68-Jährige sieht heute noch immer fast genauso aus wie zu der Zeit, als sie in der Rolle der extravaganten Fran Fine in der Serie "Die Nanny" die Fernsehzuschauer verzauberte. Da fragt man sich, ob ihr damaliger Co-Star Charles Shaughnessy, der in der Kult-Serie den Nanny-Boss und Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield verkörperte, sich ebenso gut gehalten hat. Die schönsten Bilder von den Stars beim Opernball sehen Sie hier:

Was wurde aus "Nanny"-Star Charles Shaughnessy? Jahrelang gaben Drescher und Shaughnessy in "Die Nanny" ein ungleiches Duo: Von 1993 bis 1999 flimmerte die Serie, in der die schrille Kosmetikverkäuferin Fran Fine aus Queens einen Job als Kindermädchen des wohlhabenden Produzenten Maxwell Sheffield ergattert und nach und nach sein Herz erobert, sechs Staffeln lang über die Bildschirme.

Charles Shaughnessy ist heute 71 Jahre alt und hat sich optisch ziemlich verändert: Die Haare des ehemaligen Maxwell-Sheffield-Darstellers sind ergraut. Privat trägt der britische Fernseh- und Theaterschauspieler zuweilen eine optische Brille.

Sein plötzlicher Bekanntheitsgrad, den Shaughnessy durch "Die Nanny" erlangt hatte, brachte ihm Hauptrollen in Filmen wie "Der süße Kuss des Todes", "Mamas Rendezvous mit einem Vampir", "Familienschicksal – Eine Frau ist verzweifelt", "Second Chances" und "The Painting" ein. Seit den 1990er Jahren ist er außerdem als Synchronsprecher tätig. Vorübergehend kehrte er auch wieder ins Theaterbusiness zurück und war in den Nullerjahren im Musical "My Fair Lady" zu sehen. Auch Gastauftritte in Serien hat Shaughnessy zahlreiche vorzuweisen. So war der ehemalige Fran-Drescher-Co-Star in "Law & Order: Special Victims Unit" zu sehen. Das letzte Mal hatte er 2023 einen Auftritt in einer Folge der Dark-Fantasy-Drama-Fernsehserie "The Winchesters".