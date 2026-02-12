Sorge um Sharon Stone: Opernball-Besuch wegen Panikattacke vorübergehend abgebrochen

Stargast Sharon Stone hat am Wiener Opernball für eine Schrecksekunde gesorgt: Kurz nach ihrer Ankunft gab die Schauspielerin bei ihrem Einzug in die Staatsoper dem ORF zunächst ein zunehmend merkwürdiges Interview. Die Schauspielerin schwärmte zunächst davon, dass "die Polizisten so fesch sind" - sie seien "stark und powervoll und beeindruckend" und sie fühle sich sicher. Dann begann sie sichtlich gerührt, über ein "Meer von Eleganz" und "kulturellem Stolz" zu schwärmen. Unter Tränen sprach sie schließlich über die "Liebe zu den Mitmenschen".

Laut ihren Gastgebern derartig "von der Schönheit und Eleganz der Menschen überwältigt", dass sie ins nahe gelegene Hotel Sacher gebracht werden musste. Dort konnte sie sich dann offenbar so weit erholen, dass sie wieder zurück zum Fest konnte.

Zurück in der Staatsoper machte Sharon Stone in ihrer Loge aber weiterhin einen etwas überforderten Eindruck.

Stars beim Wiener Opernball 2026: