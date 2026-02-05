Silvia Schneider enthüllt: So viel Aufwand steckt in ihrem Opernballkleid

Neben dem künstlerischen Programm und wer überhaupt so aller über die Feststiege schreitet, sorgen vor allem auch die Roben der Damen beim Opernball im wahrsten Sinne für viel Gesprächsstoff. Ist das Kleid eh bodenlang, zeigt nicht zu viel Haut und überhaupt und sowieso, ist es dem Anlass entsprechend?

Viele Gedanken um ihre Robe macht sich auch jedes Jahr ORF-Moderatorin Silvia Schneider, schließlich wird sie sich darin auch einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen präsentieren.

Noch dazu wird sie als Unterstützung des Hauptmoderatoren-Teams, bestehend aus Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Andi Knoll, eben auch die Mode, also die besten Looks der Ballbesucherinnen zeigen.

„Ich freue mich auf die Live-Interviews, das ist immer ein besonderes Prickeln in der Sendung. Gerade der Opernball ist ein Thema, wo es darum geht, sehen und gesehen werden. Wer trägt welches Kleid, was sind die Looks und welche Farben gibt es am Red Carpet zu sehen? Und da freue ich mich sehr, dass ich das ein bisschen einfangen darf“, erzählt sie dem KURIER.

Sie selbst gewährt jetzt auch einen ersten Blick auf ihre Opernballrobe, die nach ihrem Design von Couturière Liliya Semenova gefertigt wurde. Passend zum heurigen Blumenschmuck ist das Kleid in einem satten Rubinrot gehalten – und von oben bis unten mit roten Kristallen besetzt. Damit wolle sie ein klares visuelles Statement setzen.

Rubinrot, das für Leidenschaft, Stärke und Präsenz steht, ist auch Schneiders Lieblingsfarbe. Über 100 Arbeitsstunden sind in den Kleidertraum geflossen.