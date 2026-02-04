Paradiesvogel im Opernball-Anflug: Mit wem Julian F. M. Stoeckel kommt

Jetzt bekommt der Opernball richtig Farbe, denn auch die deutsche TV-Persönlichkeit Julian F. M. Stoeckel hat ihr Kommen angesagt. Er wird am 12. Februar in der Wiener Staatsoper dabei sein.

Ob u. a. das RTL-Dschungelcamp (da war er 2014 dabei), "Das perfekte Promi-Dinner", "Promi Big Brother – Die Late Night Show", "Ich bin ein Star – Die Stunde danach", "Hot oder Schrott – Promi Spezial", "Das große Promibacken" oder "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", Stoeckel ist aus der deutschen Reality-TV-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken. Er sorgt mit seinen markigen Sprüchen für Unterhaltung.