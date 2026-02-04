Paradiesvogel im Opernball-Anflug: Mit wem Julian F. M. Stoeckel kommt
Jetzt bekommt der Opernball richtig Farbe, denn auch die deutsche TV-Persönlichkeit Julian F. M. Stoeckel hat ihr Kommen angesagt. Er wird am 12. Februar in der Wiener Staatsoper dabei sein.
Ob u. a. das RTL-Dschungelcamp (da war er 2014 dabei), "Das perfekte Promi-Dinner", "Promi Big Brother – Die Late Night Show", "Ich bin ein Star – Die Stunde danach", "Hot oder Schrott – Promi Spezial", "Das große Promibacken" oder "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", Stoeckel ist aus der deutschen Reality-TV-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken. Er sorgt mit seinen markigen Sprüchen für Unterhaltung.
Heuer wird das dann sein vierter Opernballbesuch. "Der Opernball bedeutet für mich in erster Linie große Tradition, elegante Outfits, tolle Roben, interessante Gäste und viel Glamour. Ich freue mich besonders, viele meiner Wiener Freunde zu treffen", so Stoeckel zum KURIER.
Er habe auch schon mit Jacqueline Lugner gesprochen, denn er würde sie gerne in ihrer Loge besuchen.
Er kommt aber nicht allein, er nimmt TV-Kollegin Micaela Schäfer mit. Auch sie kennt man aus Reality-Formaten wie "Germanys Next Topmodel", das RTL-Dschungelcamp oder "Promi Big Brother". Auch für ihre freizügigen Auftritte ist die gebürtige Leipzigerin bekannt: Stichwort "Nacktschnecke".
