Prominenter Debütant: Dr. Bohl "scheppert" sich zum Opernball
Comedian Paulus Bohl wird den 68. Opernball am 12. Februar im wahrsten Sinne des Wortes erste Reihe fußfrei erleben, denn wie der KURIER bereits berichtete, wird er gemeinsam mit seiner Freundin Léa eröffnen.
"Den Opernball habe ich immer schon sehr gerne im Fernsehen verfolgt, aber das Thema Tanzen hat es ja generell vor meinem 'Dancing Stars'-Einsatz schlichtweg nie gegeben. Dementsprechend finde ich es natürlich sehr schön, dass wir da jetzt last minute als wahrscheinlich ältestes Opernball Debütanten Paar aller Zeiten nochmal mitmischen dürfen", erzählt er dem KURIER.
Für die Choreografie sind auch diesmal wieder Maria Angelini-Santner und ihr Bruder Christoph verantwortlich. Die Proben sind natürlich schon voll im Gange. Und sie würden für Bohl sehr gut laufen. "Die sind zwar durchaus intensiv, weil es doch eine wirklich lange und ausgeklügelte Choreografie ist, aber bei den Santners sind wir da in sehr guten Händen, die erklären das sehr geduldig und mit viel Humor."
Aufgeregt ist er aber trotzdem schon sehr. "Na selbstverständlich! Ich schepper schon wie das Gebiss meiner Urgroßmutter! Wenn ich mit meinem SOLO-Programm auf der Kabarettbühne stehe, kann ich mich immer noch schön rausreden, wenn was schief geht. Das wird mir vor diesem Millionenpublikum nicht gelingen. Aber, es wird bestimmt magisch, ich freue mich wirklich schon sehr!", so der Comedian.
Und? Sitzt die Choreografie schon halbwegs?
"Der durchdringende Blick der Frau Santner, wenn man wieder seinen Einsatz knapp verpasst, verfolgt mich natürlich im Schlaf. Dementsprechend wird zu Hause brav geübt - ich möchte schließlich 10 Punkte, das hat sie mir bis jetzt nur ein einziges Mal gegönnt!"
Der KURIER hat natürlich auch bei Maria Angelini-Santner nachgefragt, wie sich Paulus Bohl so schlägt. "Paulus ist toll im Training! Es ist allgemein eine extrem motivierte Gruppe."
Kommentare