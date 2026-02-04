Prominenter Debütant: Dr. Bohl "scheppert" sich zum Opernball

Comedian Paulus Bohl wird den 68. Opernball am 12. Februar im wahrsten Sinne des Wortes erste Reihe fußfrei erleben, denn wie der KURIER bereits berichtete, wird er gemeinsam mit seiner Freundin Léa eröffnen.

"Den Opernball habe ich immer schon sehr gerne im Fernsehen verfolgt, aber das Thema Tanzen hat es ja generell vor meinem 'Dancing Stars'-Einsatz schlichtweg nie gegeben. Dementsprechend finde ich es natürlich sehr schön, dass wir da jetzt last minute als wahrscheinlich ältestes Opernball Debütanten Paar aller Zeiten nochmal mitmischen dürfen", erzählt er dem KURIER.

Für die Choreografie sind auch diesmal wieder Maria Angelini-Santner und ihr Bruder Christoph verantwortlich. Die Proben sind natürlich schon voll im Gange. Und sie würden für Bohl sehr gut laufen. "Die sind zwar durchaus intensiv, weil es doch eine wirklich lange und ausgeklügelte Choreografie ist, aber bei den Santners sind wir da in sehr guten Händen, die erklären das sehr geduldig und mit viel Humor."