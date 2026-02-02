Jetzt ist es fix: Ex-Dancing-Star Dr. Bohl wird den Opernball eröffnen

Knapp 600 Bewerberinnen und Bewerber versuchten beim Opernball-Vortanzen im Oktober 2025 ihr Glück. Darunter auch Ex-Dancing-Star Paulus Bohl, besser bekannt als Dr. Bohl.

"Selbstverständlich eröffne ich mit meiner Freundin Léa. Denn wenn wir genommen werden, müssen wir sehr oft und lange proben, da möchte ich natürlich jemanden an meiner Seite haben, mit dem es Spaß macht", verriet er damals.

Und jetzt ist es fix. Die beiden werden den Opernball eröffnen. Und das sogar in der ersten Reihe!