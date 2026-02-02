Jetzt ist es fix: Ex-Dancing-Star Dr. Bohl wird den Opernball eröffnen
Knapp 600 Bewerberinnen und Bewerber versuchten beim Opernball-Vortanzen im Oktober 2025 ihr Glück. Darunter auch Ex-Dancing-Star Paulus Bohl, besser bekannt als Dr. Bohl.
"Selbstverständlich eröffne ich mit meiner Freundin Léa. Denn wenn wir genommen werden, müssen wir sehr oft und lange proben, da möchte ich natürlich jemanden an meiner Seite haben, mit dem es Spaß macht", verriet er damals.
Und jetzt ist es fix. Die beiden werden den Opernball eröffnen. Und das sogar in der ersten Reihe!
"Nachdem wir bereits im Oktober Vortanzen durften, haben wir nun die Bestätigung bekommen, dass wir (...) zu den Debütanten beim Wiener Opernball zählen werden", verriet er via Instagram.
Und es wäre nicht Dr. Bohl, wenn er sich nicht auch daraus einen kleinen Spaß machen würde. "Du tanzt in der ersten Reihe und alle müssen deinen Fehler mitmachen", postete er auf Instagram.
Kommentare