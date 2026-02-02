Austropromis

Heißestes Gerücht: Italo-Star soll zum Opernball kommen

Tausende Menschen tanzen auf dem 66. Wiener Opernball.
Der 68. Opernball scheint ein wahrer VIP-Magnet zu sein. Zahlreiche Stars haben ihr Kommen angekündigt.
Von Lisa Trompisch
02.02.26, 12:50

Das wird am 12. Februar ein richtiger Rummel auf der Feststiege der Wiener Staatsoper. Zahlreiche Stars haben ihr Kommen zum 68. Opernball angekündigt.

So werden sich, wie der KURIER bereits berichtete, Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone und ihre Kollegin Fran Drescher die Ehre geben.

Besonders voll wird's in der "Style Up Your Life!"-Loge. Da haben sich bis dato die Band BossHoss, Model Nadine Mirada, ihre Kollegin Adriana Karembeu, Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Schauspielerin Simone Thomalla angesagt.

Das Unternehmerpaar Katarina und Helmut Kaltenegger bringen Comedian Oliver Pocher und seine Ex Alessandra Meyer-Wölden.

Auch Oscar-Koch Wolfgang Puck wird antanzen.

Und jetzt pfeifen auch gutinformierten Spatzen von den Dächern, dass ein bekannter Italo-Sänger eine Einladung zum Opernball erhalten hat. Und auch kommen soll. Und zwar handelt es sich dabei um Al Bano Carrisi!

Al Bano Carrisi mit Hut und Schal vor einer Wand mit Dekoration.

Al Bano Carrisi

Über Jahrzehnte hinweg war er schon mehrfach in Österreich, ist hier immer wieder - auch mit Romina Power - aufgetreten. Am 11. August gibt es auch wieder die italienische Schlagernacht in Mörbisch mit Al Bano und Romina Power.

Wiener Opernball
kurier.at, LT 

