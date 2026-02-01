ORF-Moderatorin Weichselbraun kommt als Marilyn Monroe zum Opernball

Am 12. Februar ist es ja so weit. Da findet der Wiener Opernball statt. Und natürlich wird da auch viel Aufmerksamkeit auf die Roben der Damen gelegt. Besonders die Opernballmoderatorinnen stehen da im Fokus der Öffentlichkeit. So hat zum Beispiel Teresa Vogl schon im Vorfeld verraten, dass sie heuer ein grünes Kleid tragen wird.

Auch Mirjam Weichselbraun gibt schon einige Details bekannt. "Ich werde immer gefragt, ob ich mir die Kleider selbst aussuchen darf. Ich finde diese Frage immer lustig, weil ich mir immer denke, dass jede Frau sich das anziehen sollte, was ihr gefällt. Also ja, mir werden Vorschläge gemacht, aber ich suche mir meine Kleider selbst aus", postete sie auf Instagram. "Manchmal weiß ich ganz genau welches Kleid es sein soll, andere Male hab ich mehr eine Inspiration, in welche Richtung es gehen soll", so die Moderatorin.

Eines habe sie gelernt - und zwar sich weniger Gedanken darüber zu machen, wie es bei anderen ankommt. "Wenn du dich gut fühlst, sieht man das auch und das ist so viel mehr Wert als zu versuchen, jeder/jedem zu gefallen - und auch viel weniger anstrengend."