Austropromis

Opernball: ORF-Moderatorin Teresa Vogl verrät ihr Highlight

Frau mit langen, gelockten Haaren trägt ein bodenlanges, bordeauxrotes Spitzenkleid mit floralen Mustern.
Die ORF-Kulturexpertin moderiert heuer zum fünften Mal den Wiener Opernball. Und sie verrät erste Details zu ihrem Kleid.
Von Lisa Trompisch
20.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wie der KURIER bereits berichtete, setzt der ORF heuer bei der Opernballberichterstattung auf das Kernmoderatorenteam Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl. Für die Kulturexpertin ist das also der fünfte Einsatz als Opernballmoderatorin. 

Was sie ganz besonders freut, wie sie dem KURIER erzählt. Heuer sei sie besonders in „Balllaune“, da sie noch immer den Schwung vom Neujahrskonzert hat. „Ich hatte das Gefühl, dass es so ein außergewöhnlicher, warmer, freudvoller Start in dieses Musik- und Kulturjahr war.“

Country-Vibes in der Staatsoper: BossHoss kommen zum Opernball

Beim Opernball freut sie sich besonders auf die Musik, „den Broadway-Touch“, den sie außergewöhnlich findet. Und natürlich auf die Künstler wie Benjamin Bernheim oder Pretty Yende

„Es kann nur großartig werden“, ist sie sich sicher. „Bei so einem Event dabei sein zu dürfen, an vorderster Front und mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen zu dürfen, was will man mehr in meinem Job?“

ORF-Moderatorin Leona König kommt in Jean Paul Gaultier zum Opernball

Ihr Kleid wird übrigens grün sein und von Designerin Eva Poleschinski stammen. „Es hat ein bisschen was von so einem 1940-er-Jahre-Film.“

Mehr zum Thema

Wiener Opernball ORF
kurier.at, LT  | 

Kommentare