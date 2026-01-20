Opernball: ORF-Moderatorin Teresa Vogl verrät ihr Highlight

Wie der KURIER bereits berichtete, setzt der ORF heuer bei der Opernballberichterstattung auf das Kernmoderatorenteam Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl. Für die Kulturexpertin ist das also der fünfte Einsatz als Opernballmoderatorin.

Was sie ganz besonders freut, wie sie dem KURIER erzählt. Heuer sei sie besonders in „Balllaune“, da sie noch immer den Schwung vom Neujahrskonzert hat. „Ich hatte das Gefühl, dass es so ein außergewöhnlicher, warmer, freudvoller Start in dieses Musik- und Kulturjahr war.“