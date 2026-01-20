Opernball: ORF-Moderatorin Teresa Vogl verrät ihr Highlight
Wie der KURIER bereits berichtete, setzt der ORF heuer bei der Opernballberichterstattung auf das Kernmoderatorenteam Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl. Für die Kulturexpertin ist das also der fünfte Einsatz als Opernballmoderatorin.
Was sie ganz besonders freut, wie sie dem KURIER erzählt. Heuer sei sie besonders in „Balllaune“, da sie noch immer den Schwung vom Neujahrskonzert hat. „Ich hatte das Gefühl, dass es so ein außergewöhnlicher, warmer, freudvoller Start in dieses Musik- und Kulturjahr war.“
Beim Opernball freut sie sich besonders auf die Musik, „den Broadway-Touch“, den sie außergewöhnlich findet. Und natürlich auf die Künstler wie Benjamin Bernheim oder Pretty Yende.
„Es kann nur großartig werden“, ist sie sich sicher. „Bei so einem Event dabei sein zu dürfen, an vorderster Front und mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen zu dürfen, was will man mehr in meinem Job?“
Ihr Kleid wird übrigens grün sein und von Designerin Eva Poleschinski stammen. „Es hat ein bisschen was von so einem 1940-er-Jahre-Film.“
