Country-Vibes in der Staatsoper: BossHoss kommen zum Opernball

Zwei Männer mit bestickten schwarzen Hemden stehen lächelnd nebeneinander, einer hat sichtbare Tattoos am Arm.
Die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss begrüßen die Musiker von "BossHoss" in ihrer Loge.
Von Lisa Trompisch
19.01.26, 13:41

Am 12. Februar findet der Wiener Opernball statt. Und schön lagsam sickern auch die ersten prominenten Ballbesucher durch. 

Ein besonderes Augenmerk sollte man heuer auf die Loge der "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss legen. Sie wollen einige Stargäste zum Ball der Bälle bringen. 

Spektakuläre Opernball-Robe: Kristina Worseg kommt mit Maria Theresia

Bekanntgegeben haben sie schon, dass Topmodel Nadine Mirada bei ihnen Platz nehmen wird. Und auch den zweiten Gast, beziehunsgweise zwei weitere Gäste, haben sie jetzt verkündet. Die coolen Musiker von "BossHoss" werden dabei sein. Sascha Vollmer und Alec Völkel tauschen Cowboystiefel gegen Tanzschuhe.

Vier Männer in festlichen Fräcken mit weißen Fliegen stehen Arm in Arm und lächeln, einer hält einen Zylinder.

Michael Lameraner, Alec Völkel, Adi Weiss und Sascha Vollmer

"Wir freuen uns extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit uns ihr Opernball-Debüt feiern!", so Lameraner und Weiss. 

Weitere Gäste wollen die beiden in den nächsten Tagen bekanntgeben.

 

 

