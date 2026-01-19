Country-Vibes in der Staatsoper: BossHoss kommen zum Opernball

Am 12. Februar findet der Wiener Opernball statt. Und schön lagsam sickern auch die ersten prominenten Ballbesucher durch.

Ein besonderes Augenmerk sollte man heuer auf die Loge der "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss legen. Sie wollen einige Stargäste zum Ball der Bälle bringen.