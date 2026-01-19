Country-Vibes in der Staatsoper: BossHoss kommen zum Opernball
Am 12. Februar findet der Wiener Opernball statt. Und schön lagsam sickern auch die ersten prominenten Ballbesucher durch.
Ein besonderes Augenmerk sollte man heuer auf die Loge der "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss legen. Sie wollen einige Stargäste zum Ball der Bälle bringen.
Bekanntgegeben haben sie schon, dass Topmodel Nadine Mirada bei ihnen Platz nehmen wird. Und auch den zweiten Gast, beziehunsgweise zwei weitere Gäste, haben sie jetzt verkündet. Die coolen Musiker von "BossHoss" werden dabei sein. Sascha Vollmer und Alec Völkel tauschen Cowboystiefel gegen Tanzschuhe.
"Wir freuen uns extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit uns ihr Opernball-Debüt feiern!", so Lameraner und Weiss.
Weitere Gäste wollen die beiden in den nächsten Tagen bekanntgeben.
