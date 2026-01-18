Spektakuläre Opernball-Robe: Kristina Worseg kommt mit Maria Theresia

In dreieinhalb Wochen ist es so weit, da findet der 68. Wiener Opernball statt. Also viel Zeit für die Vorbereitung für eine perfekte Ballnacht bleibt nicht mehr.

Promi-Zahnärztin Kristina Worseg hat sich viele Gedanken über ihre Opernballrobe gemacht. Ästhetisch allein reicht ihr nicht, sie möchte nämlich mit ihrem außergewöhnlichen Kleid Geschichte und Haltung verbinden. „Ich wollte ein Kleid tragen, das nicht nur schön ist, sondern auch eine Haltung transportiert – leise, aber klar“, so die Ärztin zum KURIER.

Gestaltet wurde es vom Künstler Luis Morales, der im Alter von 12 Jahren von Lima nach Wien kam. Er hat den Stoff handbemalt und besprayt. Das Hauptaugenmerk ist auf das Antlitz der bedeutendsten Herrscherin des aufgeklärten Absolutismus, der Habsburgerin Maria Theresia gerichtet, als Sinnbild für weibliche Stärke, Verantwortung und politischen Gestaltungswillen.

„Maria Theresia steht für Verantwortung und Reformwillen, Werte, die heute wieder besondere Bedeutung haben sollen“, meint die Ärztin, die nicht nur eine große Bewunderin von ihr ist, sondern damit auch ein politisches Kunststatement setzen möchte. „Man hat ja auch über sie gesagt, dass die Habsburger endlich einen Mann in der Regierung haben, der aber eine Frau ist, Sie hat so viele tolle Neuerungen in unser Land gebracht.“

Den Künstler Luis Morales hat sie für dieses Projekt aus Verbundenheit gewählt. Sie hat zahlreiche seiner Werke in ihrer Wiener Innenstadt-Praxis. Platz nehmen wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem bekannten Schönheitschirurgen Artur Worseg in der Loge von Jaqueline und Leo Lugner.

Somit ist auch bestätigt, dass die Lugners auch eineinhalb Jahre nach dem Tod von Familienoberhaupt Richard Lugner erneut den Opernball besuchen werden. Man darf also gespannt sein, ob sie auch heuer, ganz in der Tradition des Baumeisters, wieder einen Stargast bringen werden.