Im Alleingang: Paris Worseg und Luca Venturini starten im Modebusiness durch

"Jeder kann unsere Mode tragen, wir wollen jeden damit glücklich machen. Das ist unser erstes Ziel“, so Luca Venturini (20; aus der Hemdendynastie) im KURIER-Gespräch. Gemeinsam mit Paris Worseg (20; Sohn von Beauty-Doc Artur Worseg und Fotografin Isabella Abel) hat er die junge Modemarke „Valour Studio“ gegründet. Die erste Kollektion, bestehend aus Hoody und T-Shirt“, ist noch klein, aber die Jungdesigner denken größer. „Wir sind sehr optimistisch, aber auch sehr realistisch und geduldig. Wir wissen, dass es nicht über Nacht geht, aber wir bleiben auf jeden Fall dran, sind konsistent und tun alles, um eben die Marke erfolgreich zu machen. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber was ich schon weiß, ist, dass wir auf jeden Fall dranbleiben werden und es für uns schon eine Form von Lebensprojekt ist, wenn man das so sagen kann“, so Paris.

Mode für jeden Produziert wird in Spanien, wo die beiden auch leben. Das Logo, ein Globus, soll ebenfalls symbolisieren, dass die Mode „für jeden ist“. Das gemeinsame Label haben sie im Alleingang auf die Beine gestellt, modisches Grundverständnis aber durchaus auch aus den jeweiligen Elternhäusern mitbekommen.

© kurier/Martina Berger Luca Venturini und Paris Worseg

Paris’ Mutter ist Modefotografin, dadurch, „war ich von klein auf schon in einem Umfeld drinnen, wo Mode immer eine Rolle gespielt hat. Am Ende des Tages ist Mode aber etwas Subjektives, jeder muss sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen, und ob das in unserer Kleidung ist oder in anderer Kleidung, ist egal. Wir freuen uns, wenn Leute eine Freude mit dem haben, was wir machen und das auch mit Stolz und Freude tragen und sich auch mit den Designs identifizieren können. Das war der ganze Hintergrund hinter der Marke und das ist am Ende des Tages das Wichtigste.“

Lucas Vater Niki Venturini gilt als Hemdenmeister von Wien und betreibt sein Geschäft in dritter Generation. „Mein Vater und die Familie machen seit über hundert Jahren Maßhemden und deshalb war es für mich immer klar, dass die Karriere in Richtung Mode gehen wird und vielleicht auch in Zukunft in Richtung Maßhemden. Wir wollen zukünftig eventuell auch Hemden reinbringen in unsere Kollektionen“, so Luca. Einem breiteren Publikum werden die beiden ihre Designs erstmals heute, Freitag, bei Liliana Kleins „Fashion Check-in“ im Wiener Le Meridien vorstellen.

© kurier/Martina Berger Paris Worseg mit Liliana Klein und Luca Venturini

„An erster Stelle will ich mich natürlich bei Liliana Klein bedanken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat. Das ist unglaublich, dass wir eine neue Modemarke sind und jetzt schon so eine große Möglichkeit haben, beim ,Fashion Check-in’ zu präsentieren. Wir sind sehr aufgeregt, freuen uns sehr, sind auch ein bisschen nervös. Am Ende des Tages ist es auch ein ganz großes Ding für uns. Wir werden unser allerbestes geben und einfach auch versuchen, das Ganze zu genießen“, sagt Paris.

© kurier/Martina Berger Luca venturini, Liliana Klein und Paris Worseg

„Ich finde es super, was sie machen. Auch mit ihrer Geschichte und Spanien, das ist einfach etwas sehr Sympathisches, Greifbares. Beim ,Fashion Check-in’ gibt’s keinen Dresscode, jeder soll kommen, wie er möchte, und genau diese Denkweise spiegelt sich da wieder“, so die Veranstalterin.

Söhne Mannheims Das Hotel verwandelt sich da in ein Mode-Mekka, wo sogar 20 Hotelzimmer zu Präsentationsräumen werden. Und als besonderes Highlight treten die Söhne Mannheims auf. Für Klein, die diese Eventreihe bereits seit 13 Jahren veranstaltet und schon Stars wie Boy George oder Milli Vanilli gebracht hat, „ist das Besondere alle Menschen zusammenzubringen. Von Jung bis Alt. Bei uns wird niemand ausgegrenzt, jeder ist willkommen.“ Der Eintritt ist frei – los geht’s um 17 Uhr.