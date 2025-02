Instagram-Fashion-Entdeckung: Society-Grande-Dame Birgit Sarata wird zur Stil-Ikone

Welche Marken sie denn tragen würde. "Ich trage nie Markensachen. Ich mache keine Reklame für Firmen", so Sarata. Das meiste sei maßgeschneidert. Mode hätte nichts damit zu tun, wie viel Geld man hat, man müssen nur wissen, was einem steht, meinte sie.

"Was müsse man für diese Wintersaison unbedingt im Kleiderschrank haben", so die Frage der Influencerin. "Etwas Warmes", so die lapidare Antwort der Society-Grande-Dame.

Sarata mache "keine Falscheinkäufe", so sei jedes Teil ihrer Garderobe ein Lieblingsstück. Und noch ein wichtiger Mode-Tipp von ihr: "Je älter man wird, umso mehr Mut muss man haben."