Birgit Sarata wird 80: "Nein, ich bereue nichts"

Zwölf Meter hoch ist es, das Denkmal zu Ehren Birgit Saratas im Wiener Auhofcenter – und es klingt natürlich.

Die Operetten-Diva, Grande Dame der Wiener Society und Eventmanagerin begeht heute, Sonntag, ihren 80. Geburtstag. Verschmitzt meint sie dazu: „Ein Mann ist so alt, wie er sich fühlt. Eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt.“ Früher hätte sie bezüglich ihres Alters „gelogen, dass sich die Balken biegen“, wie sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ bekennt.