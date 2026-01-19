ORF-Moderatorin Leona König kommt in Jean Paul Gaultier zum Opernball

Am 12. Februar wird es natürlich auch wieder eine ORF-Berichterstattung vom Opernball geben. Diesmal setzt der ORF, wie der KURIER bereits berichtete, aufs Moderatorenkernteam Mirjam Weichselbraun , Andi Knoll und Teresa Vogl .

Silvia Schneider wird sich auf die Mode konzentrieren und auch Leona König wird dabei sein. Sie widmet sich jungen Talenten, die Opernball-Luft schnuppern.

Die "Goldene Note"-Initiatorin hat modisch ein Faible für Vintage. Bereits bei den letzten Opernbällen hat sie auf Vintage-Roben gesetzt. So erschien sie 2025 in einem Vintage-Roben-Kleid von Bob Mackie. Das Kleid gehörte sogar einmal Superstar Cher.