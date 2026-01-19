ORF-Moderatorin Leona König kommt in Jean Paul Gaultier zum Opernball
Am 12. Februar wird es natürlich auch wieder eine ORF-Berichterstattung vom Opernball geben. Diesmal setzt der ORF, wie der KURIER bereits berichtete, aufs Moderatorenkernteam Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl.
Silvia Schneider wird sich auf die Mode konzentrieren und auch Leona König wird dabei sein. Sie widmet sich jungen Talenten, die Opernball-Luft schnuppern.
Die "Goldene Note"-Initiatorin hat modisch ein Faible für Vintage. Bereits bei den letzten Opernbällen hat sie auf Vintage-Roben gesetzt. So erschien sie 2025 in einem Vintage-Roben-Kleid von Bob Mackie. Das Kleid gehörte sogar einmal Superstar Cher.
2024 kleidete sie sich in eine Vintage-Robe von Zuhair Murad.
Und auch heuer wird es kein neues Kleid sein. Es wird Haute Couture von Jean Paul Gaultier werden. Ein Vintagekleid direkt vom Laufsteg, wie Leona König erzählt. Das Kleid ist im Nude-Ton und von oben bis unten mit roten Steinen besetzt.
