"Dolce vita" bei der Grazer Opernredoute: Landeshauptmann Kunasek fehlte

Die 25. Opernredoute wurde jetzt in Graz unter dem Motto "La dolce vita" mit 2.500 ballbegeisterten Gästen zelebriert. Zum ersten Mal führte Schauspieler Stefano Bernardin als Conférencier durch die rauschende Ballnacht. Wie passend, schließlich hat er italienische Wurzeln.

"'Dolce vita' bedeutet für mich zum Beispiel in die Oper gehen. Gute Musik hören, einen guten Sekt trinken, Champagner, wenn möglich. Gut essen und danach die erzwungene Siesta nach dem Essen, das ist 'dolce vita'", so Bernardin lachend im Vorfeld. Starkoch Johann Lafer war nicht nur Gast, sondern er steuerte auch das Dessert bei. Süßes Kürbiskernpesto traf da auf fein-fruchtiges Waldhimbeergelee, eingebettet in eine hauchzarte Schokoladenhalbkugel und gekrönt von luftigem Schokoladenschaum. Die Diademe der Debütantinnen wurden von Designerin Eva Poleschinski gestaltet. Übrigens, 56 Paaren eröffneten den Jubiläumsball.

Christian Wehrschütz, Schriftsteller Franzobel mit Begleitung, Stefano Bernardin mit Opernsängerin Natalia Ushakova, Bernd Pürcher, Nadja Bernhard und Unternehmer Hans Peter Spak, Ernst Minar, Simone Stelzer und Alfons Haider, IV-Präsident Georg Knill mit Ehefrau Gisela, Simone Lugner und Heribert Kasper, "Alle Achtung"-Frontman Christian Stani mit Ehefrau Kristina, Sandra und Armin Assinger, Ewald Pfleger (Opus) mit Ehefrau Andrea