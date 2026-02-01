"Dolce vita" bei der Grazer Opernredoute: Landeshauptmann Kunasek fehlte
Die 25. Opernredoute wurde jetzt in Graz unter dem Motto "La dolce vita" mit 2.500 ballbegeisterten Gästen zelebriert.
Zum ersten Mal führte Schauspieler Stefano Bernardin als Conférencier durch die rauschende Ballnacht. Wie passend, schließlich hat er italienische Wurzeln.
"'Dolce vita' bedeutet für mich zum Beispiel in die Oper gehen. Gute Musik hören, einen guten Sekt trinken, Champagner, wenn möglich. Gut essen und danach die erzwungene Siesta nach dem Essen, das ist 'dolce vita'", so Bernardin lachend im Vorfeld.
Starkoch Johann Lafer war nicht nur Gast, sondern er steuerte auch das Dessert bei. Süßes Kürbiskernpesto traf da auf fein-fruchtiges Waldhimbeergelee, eingebettet in eine hauchzarte Schokoladenhalbkugel und gekrönt von luftigem Schokoladenschaum.
Die Diademe der Debütantinnen wurden von Designerin Eva Poleschinski gestaltet. Übrigens, 56 Paaren eröffneten den Jubiläumsball.
Christian Wehrschütz
Schriftsteller Franzobel mit Begleitung
Stefano Bernardin mit Opernsängerin Natalia Ushakova
Ernst Minar, Simone Stelzer und Alfons Haider
IV-Präsident Georg Knill mit Ehefrau Gisela
Simone Lugner und Heribert Kasper
"Alle Achtung"-Frontman Christian Stani mit Ehefrau Kristina
Sandra und Armin Assinger
Ewald Pfleger (Opus) mit Ehefrau Andrea
Auch dabei war Sängerin Simone Stelzer, die vorab extra nach Wien gereist ist, um sich bei Designer Alexis. F. Gonzalez für die Opernredoute einkleiden zu lassen.
Auch Simone Lugner flanierte durch die Grazer Oper. Kürzlich sorgte sie ja für Schlagzeilen, da sie medienwirksam in Kitzbühel Adoptivprinz Marcus von Anhalt kennengelernte und mit ihm sogar dann noch ein "Date" in Wien hatte.
Aber nicht er, sondern "Mr. Ferrari" Heribert Kasper begleitete sie zum Ball.
Auch unter den Gästen: "Mr. Millionenshow" Armin Assinger, ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard, Mörbisch-Intendant Alfons Haider, Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill, Ex-Sturm-Trainer Franco Foda, Schriftsteller Franzobel und viele mehr.
Landeshauptmann Mario Kunasek fehlte, genau wie im Vorjahr. Er besuchte stattdessen lieber den parallel stattfindenden Feuerwehrball in Trofaiach.
Dafür waren u. a. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, der Nationalratsabgeordnete Werner Kogler oder Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner da.
Kommentare