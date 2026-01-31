Austropromis

Ball der Wiener Wirtschaft: In der Hofburg wurde wieder getanzt

Michael Ludwig, Irmtraud, Petra Pinker, Walter Ruck
Am Freitagabend fand der Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg statt.
31.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Wiener Ballsaison ist in vollem Gange und auch am Freitagabend wurde die Hofburg wieder zum Ballsaal. Der Ball der Wiener Wirtschaft wurde von Sängerin Mathea eröffnet, für die Mitternachtseinlage war DJ Ötzi angesagt, der für den verletzten Roland Kaiser einsprang.

Die Gäste:

46-222155870

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Austro-Control-Sprecher Markus Pohanka mit Ehefrau Clarissa

46-222156244

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Ex-Forum-Alpbach-Präsident Othmar Karas mit Ehefrau Christa Karas-Waldheim

46-222156492

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Ingrid Korosec (Senioerenbund) und Bezirksvorsteher (1. Bezirk) Markus Figl

46-222156959

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

AK-Präsidentin Renate Anderl und Minister Wolfgang Hattmansdorfer

46-222156964

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Die Fahnenträger bei der Eröffnung

46-222157309

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Die Debütantinnen und Debütanten

46-222157142

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

Sängerin Mathea...

46-222157144

Ball der Wiener Wirtschaft 2026

...trat bei der Eröffnung auf

Unter den Gästen: Bürgermeister Michael Ludwig, Othmar Karas u.v.m.

kurier.at, SW  | 

Kommentare