Ball der Wiener Wirtschaft: In der Hofburg wurde wieder getanzt
Am Freitagabend fand der Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg statt.
Die Wiener Ballsaison ist in vollem Gange und auch am Freitagabend wurde die Hofburg wieder zum Ballsaal. Der Ball der Wiener Wirtschaft wurde von Sängerin Mathea eröffnet, für die Mitternachtseinlage war DJ Ötzi angesagt, der für den verletzten Roland Kaiser einsprang.
Die Gäste:
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Austro-Control-Sprecher Markus Pohanka mit Ehefrau Clarissa
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Ex-Forum-Alpbach-Präsident Othmar Karas mit Ehefrau Christa Karas-Waldheim
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Ingrid Korosec (Senioerenbund) und Bezirksvorsteher (1. Bezirk) Markus Figl
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
AK-Präsidentin Renate Anderl und Minister Wolfgang Hattmansdorfer
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Die Fahnenträger bei der Eröffnung
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Die Debütantinnen und Debütanten
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
Sängerin Mathea...
© kurier/Philipp Hutter
Ball der Wiener Wirtschaft 2026
...trat bei der Eröffnung auf
Unter den Gästen: Bürgermeister Michael Ludwig, Othmar Karas u.v.m.
