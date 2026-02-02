Diese Dame kommt mit Original-Kostüm von Nicki Minaj zum Opernball

Auffallen um jeden Preis ist oft das Motto einiger Besucherinnen des Wiener Opernballs. Dafür hat sich heuer auch die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer (kommt auf Einladung von "Style Up Your Life") bei ihrer Kleiderwahl entschieden.

Sabine Apfolterer im Opernballkleid

Denn sie trägt jene Korsage, die Nicki Minaj im Musikvideo "Swish Swish" von Katy Perry in Szene gesetzt hat (ab Minute 3:48 zu sehen). Diese wurde vom skandinavischen Designer Bjorn van den Berg entworfen.