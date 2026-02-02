Diese Dame kommt mit Original-Kostüm von Nicki Minaj zum Opernball
Die Sängerin trug die Korsage im Musikvideo des Katy-Perry-Songs "Swish Swish".
Auffallen um jeden Preis ist oft das Motto einiger Besucherinnen des Wiener Opernballs. Dafür hat sich heuer auch die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer (kommt auf Einladung von "Style Up Your Life") bei ihrer Kleiderwahl entschieden.
Denn sie trägt jene Korsage, die Nicki Minaj im Musikvideo "Swish Swish" von Katy Perry in Szene gesetzt hat (ab Minute 3:48 zu sehen). Diese wurde vom skandinavischen Designer Bjorn van den Berg entworfen.
Um einen eleganten Kontrast zu setzen, hat Designerin Lilly Semenova dazu ein Kleid entworfen, das besonders feminin wirkt. Der Stoff des Kleides ist vorne transparent, was vielleicht für die eine oder andere Diskussion um den Dresscode hervorrufen könnte, der ja ein bodenlanges Abendkleid vorschreibt.
Kommentare