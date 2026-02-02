Austropromis

Opernball-Stargast Fran Drescher wird von Ex-Mann begleitet

Jacqueline Lugner steht vor einer Hebebühne und zeigt auf ein Wandgemälde, während im Hintergrund Menschen arbeiten.
Peter Marc Jacobson entwickelte die Erfolgsserie "The Nanny" mit. Er lebt offen homosexuell.
02.02.26, 12:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

"Nanny" Fran Drescher wird bei ihrem Auftritt als Gast der Lugner City am Wiener Opernball am 12. Februar von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson begleitet. 

Jacobson entwickelte sowohl die Serie "The Nanny" als auch das folgende "Happily Divorced" mit Drescher. Nach der freundschaftlichen Scheidung von Drescher outete sich Jacobson als homosexuell.

Jacqueline Lugner kommt mit "The Nanny"-Star zum Opernball

Jacobson wird kommende Woche gemeinsam mit Drescher nach Wien kommen. Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm geplant. "Gerade auf unserem Social-Media-Account gab es viele Anfragen, ob Peter Marc Jacobson Fran begleiten würde. Ich kann dies nun bestätigen und freue mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen", sagte Jacqueline Lugner am Montag der APA.

Mehr zum Thema

Wiener Opernball
Agenturen, msim  | 

Kommentare