Opernball-Stargast Fran Drescher wird von Ex-Mann begleitet

"Nanny" Fran Drescher wird bei ihrem Auftritt als Gast der Lugner City am Wiener Opernball am 12. Februar von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson begleitet.

Jacobson entwickelte sowohl die Serie "The Nanny" als auch das folgende "Happily Divorced" mit Drescher. Nach der freundschaftlichen Scheidung von Drescher outete sich Jacobson als homosexuell.