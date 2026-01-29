Jacqueline Lugner kommt mit "The Nanny"-Star zum Opernball

Baumeister Richard Lugner galt als "Mr Opernball" schlechthin. Jahr für Jahr brachte er Stargäste in die Wiener Staatsoper. Von u. a. Joan Collins, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Pamela Anderson über Paris Hilton und Goldie Hawn bis hin zu Jane Fonda, sorgte er für Blitzlichtgewitter.

Seinen letzten Opernball bestritt er 2024 an der Seite von Priscilla Presley.

Seine Tochter Jacqueline machte es ihm nach. 2025 war Street-Artist und DJ Alec Monopoly ihr Opernballgast. Einige unkten, dass dieser aber viel zu wenig glamourös gewesen sei.