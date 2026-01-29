Jacqueline Lugner kommt mit "The Nanny"-Star zum Opernball
Baumeister Richard Lugner galt als "Mr Opernball" schlechthin. Jahr für Jahr brachte er Stargäste in die Wiener Staatsoper. Von u. a. Joan Collins, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Pamela Anderson über Paris Hilton und Goldie Hawn bis hin zu Jane Fonda, sorgte er für Blitzlichtgewitter.
Seinen letzten Opernball bestritt er 2024 an der Seite von Priscilla Presley.
Seine Tochter Jacqueline machte es ihm nach. 2025 war Street-Artist und DJ Alec Monopoly ihr Opernballgast. Einige unkten, dass dieser aber viel zu wenig glamourös gewesen sei.
2026 schaut es da schon anders aus. Da wird wieder Hollywood-Flair versprüht. "Die Nanny"-Star Fran Drescher wird die Lugners begleiten. Zwei Mal war sie schon in Wien. Und zwar beim Life Ball und bei "Dancer against Cancer".
"Ich komme nach Wien. Ich kann es kaum erwarten, alle in einer meiner Lieblingsstädte der Welt zu sehen: Wien, Österreich“, freute sich Drescher in einer Videobotschaft der Lugner City auf Instagram.
Drescher wird einen Auftritt im Einkaufszentrum absovieren und auch ein umfassendes Kulturprogramm sei geplant.
Wie der KURIER bereits berichtete, bringt Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer auch einen Stargast: er tanzt mit Sharon Stone an.
