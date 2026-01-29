Austropromis

Jacqueline Lugner kommt mit "The Nanny"-Star zum Opernball

Eine Frau steht vor einer bemalten Hauswand mit der Aufschrift „Lugner City“ und zeigt auf das Wandbild.
Ganz in der Tradition ihres Vaters, versprüht Jacqueline Lugner mit einem Stargast Hollywood-Flair in der Staatsoper.
Von Lisa Trompisch
29.01.26, 15:33

Baumeister Richard Lugner galt als "Mr Opernball" schlechthin. Jahr für Jahr brachte er Stargäste in die Wiener Staatsoper. Von u. a. Joan Collins, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Pamela Anderson über Paris Hilton und Goldie Hawn bis hin zu Jane Fonda, sorgte er für Blitzlichtgewitter. 

Seinen letzten Opernball bestritt er 2024 an der Seite von Priscilla Presley

Seine Tochter Jacqueline machte es ihm nach. 2025 war Street-Artist und DJ Alec Monopoly ihr Opernballgast. Einige unkten, dass dieser aber viel zu wenig glamourös gewesen sei.

Opernballgast Alec Monopoly sprüht Riesen-Lugner-Porträt auf Einkaufszentrum

2026 schaut es da schon anders aus. Da wird wieder Hollywood-Flair versprüht. "Die Nanny"-Star Fran Drescher wird die Lugners begleiten. Zwei Mal war sie schon in Wien. Und zwar beim Life Ball und bei "Dancer against Cancer".

Eine Frau im Leopardenkleid liegt lächelnd auf einem roten Teppich neben einem Stern auf dem Walk of Fame.

Fran Drescher

"Ich komme nach Wien. Ich kann es kaum erwarten, alle in einer meiner Lieblingsstädte der Welt zu sehen: Wien, Österreich“, freute sich Drescher in einer Videobotschaft der Lugner City auf Instagram.

Drescher wird einen Auftritt im Einkaufszentrum absovieren und auch ein umfassendes Kulturprogramm sei geplant.

Wie der KURIER bereits berichtete, bringt Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer auch einen Stargast: er tanzt mit Sharon Stone an.

