Hier kann man "The Nanny"-Star Fran Drescher vor dem Opernball treffen

Vergangene Woche wurde bekannt, dass "The Nanny"-Star Fran Drescher den Wiener Opernball als Gast von Jacqueline Lugner besuchen wird. Jetzt werden immer mehr Details rund um ihren Aufenthalt bekannt.

So wird sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Marc Jacobson anreisen und einen Tag vor dem Ball, am 11. Februar, ab 16 Uhr am Hauptplatz der Lugner City sein.

"Es ist uns eine Freude, dass Fran Drescher im Rahmen der Veranstaltung 'an afternoon with Fran Drescher' einen Talk mit unserem Moderator Michael Jäckl führen wird. Fragen können vorab bei den Facebook- und Instagram-Plattformen der Lugner City eingereicht werden“, sagte Jacqueline Lugner der APA.