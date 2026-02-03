Ballerina Liudmila Konovalova kommt mit Sisi-Schmuck zum Opernball

Nach dem Einzug des Jungdamen- und -herrenkomitees hat Ballerina Liudmila Konovalova ihren großen Auftritt bei der Eröffnung des Wiener Opernballs am 12. Februar. "Es ist eine große Ehre, den Opernball unter den Augen der Wiener Elite und der österreichischen Besucher eröffnen zu dürfen. Dieser Moment wird für mich ganz besonders sein", so Konovalova.

Um den Ball auch in vollen Zügen genießen zu können, braucht es natürlich auch die richtige Robe, die heuer von Designer Juergen Christian Hoerl entworfen wurde. Dazu trägt Konovalova Schmuck aus der Sisi-Kollektion von Juwelier A.E. Köchert. Das sind 18-Karat-Weißgold-Ohrringe mit Brillanten von insgesamt 1,76 Carat. Dazu trägt sie noch drei Sisi-Broschen aus Weißgold und Brillanten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ashley Taylor Liudmila Konovalova und Wolfgang Köchert

"Liudmila Konovalova verkörpert Anmut, Disziplin und zeitlose Eleganz. Diese Werte prägen auch unser Haus seit Generationen. Dass sie erneut Schmuck aus unserer Sisi-Kollektion am Opernball trägt, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz“, erklärt Wolfgang Köchert. Damit es auf dem Ball nicht zum Schuh-Supergau kommt, hat Konovalova noch einen ganz besonderen Tipp parat: "Kleider und Schuhe sind nicht nur optisch wichtig, sie geben auch Sicherheit. Bequeme Schuhe sind essenziell. Vor allem für die Mitternachtsquadrille. Schließlich wurde bereits viele Stunden getanzt."