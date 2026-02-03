Traum in Blitzblau: Moderatorin Lilian Klebow zeigt Opernballrobe
Die Schauspielerin wird durch die ORF-Sendung "Alles Opernball" führen.
Der Ball der Bälle rückt immer näher und am 12. Februar wird auch Schauspielerin Lilian Klebow wieder vor dem ORF-Mikro stehen. Sie moderiert den Opernball zwar nicht live, sammelt aber allerhand Eindrücke für die Sendung "Alles Opernball" am 13. Februar (um 20.15 Uhr auf ORF 1).
Und da darf natürlich auch die passende Robe nicht fehlen. Klebow entschied sich heuer für eine Kreation der Designerin Dagmar Mikolics in strahlendem Saphirblau. Die Corsage geht über in einen ausladenden Überrock.
Das Cape besticht mit 3D-Blüten, die in Handarbeit gefertigt wurden.
