Traum in Blitzblau: Moderatorin Lilian Klebow zeigt Opernballrobe

Der Ball der Bälle rückt immer näher und am 12. Februar wird auch Schauspielerin Lilian Klebow wieder vor dem ORF-Mikro stehen. Sie moderiert den Opernball zwar nicht live, sammelt aber allerhand Eindrücke für die Sendung "Alles Opernball" am 13. Februar (um 20.15 Uhr auf ORF 1).