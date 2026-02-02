Moderatorin Teresa Vogl lässt in ihrer Opernballrobe Haut durchblitzen

Wie ORF-Moderatorin Teresa Vogl schon vor einigen Wochen dem KURIER verraten hat, wird ihr Opernballkleid grün sein und das Thema Samt aufgegriffen. Jetzt wurde ihre Robe von Designerin Eva Poleschinski enthüllt.

Dabei fallen auch die Maschendetails auf dem Oberteil auf, die die Haut durchblitzen lassen. "Es ist mir eine besondere Freude, neuerlich das Vertrauen von Teresa Vogl für den diesjährigen Opernball erhalten zu haben. Uns war es wichtig, nach der letztjährigen Farbexplosion bewusst auf ein Design in einer Farbe zu setzen. Teresa interpretiert meine Robe auf eine sehr elegante Art: modern mit einer feinen Vintage-Note", so Poleschinski.

Auch Teresa Vogl findet, dass der moderne Vintage-Look bestens gelungen ist. "Ihr Kleid erinnert mich an Hollywood-Filme der 1930er- und 1940er-Jahre - ein Hauch von 'Vom Winde verweht' in einer zeitgenössischen Interpretation."

Was für Teresa Vogl außerdem essenziell ist: "Es ist für mich auch die perfekte Tanzrobe". Denn nach getaner Abend kann sie sich durchaus vorstellen, über das Parkett im Ballsaal zu schweben.