Opernball-Streit: So reagiert Staatsoperndirektor Bogdan Roščić

Am 12. Februar fand der 68. Wiener Opernball statt. Diesmal ein bisschen anders als sonst, es wurde nämlich bei der Eröffnung auch Musical geboten.

Und wie das halt so ist, gefallen Änderungen nicht jedem. Einer, der sich besonders getriggert fühlt, ist Verleger Christian W. Mucha . Er kritisierte den Opernball und auch den Staatsoperndirekter per Newsletter, TV-Interviews und Facebook-Postings.

"Der größte Aufreger von allen am Opernball war freilich meine öffentlich geäußerte Kritik an der Staatsoper. Am Red Carpet. An der Eröffnung. Und an der Musical-Darbietung. Die dem Opern-Chef offenkundig so aufstieß, dass er es sich nicht verkneifen konnte (ohne Namensnennung, aber freilich klar erkennbar, wer da gemeint war), eine massive Attacke gegen mich in der ORF-Hauptabendsendung loszulassen", schrieb er etwas in seinem Newsletter.

Auch schrieb er dem Staatsoperndirektor einen offenen Brief.

"Ich war über Ihr Verhalten und über Ihre Reaktionen auf sachlich vorgebrachte Kritik sehr verwundert. Ich verstehe nicht, warum Sie sich vor Ihren Kritikern im Labyrinth der Oper verstecken wollen, wenn Sie derer ansichtig werden", heißt es da.

"Ich habe nicht nur kritisiert, sondern auch konkrete Vorschläge gemacht. Wie von diversen Seiten der Verlugnerisierung des Opernballs und dem Absinken auf Dschungelcamp-Niveau entgegengesteuert werden könnte", so Mucha in seinem Brief.

Hier der ganze Brief zum Nachlesen: