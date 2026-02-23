Opernball-Streit: So reagiert Staatsoperndirektor Bogdan Roščić
- Der 68. Wiener Opernball sorgte wegen einer Musical-Einlage und öffentlicher Kritik von Verleger Christian W. Mucha für anhaltende Diskussionen.
- Staatsoperndirektor Bogdan Roščić reagierte indirekt auf die Kritik mit einem Instagram-Posting und Zitaten, während die Staatsoper auf Muchas offenen Brief offiziell antwortete.
- Die Debatte um Tradition, Veränderungen und Umgang mit Kritik hält an und sorgt weiterhin für Gesprächsstoff rund um den Opernball.
Am 12. Februar fand der 68. Wiener Opernball statt. Diesmal ein bisschen anders als sonst, es wurde nämlich bei der Eröffnung auch Musical geboten.
Und wie das halt so ist, gefallen Änderungen nicht jedem. Einer, der sich besonders getriggert fühlt, ist Verleger Christian W. Mucha. Er kritisierte den Opernball und auch den Staatsoperndirekter per Newsletter, TV-Interviews und Facebook-Postings.
"Der größte Aufreger von allen am Opernball war freilich meine öffentlich geäußerte Kritik an der Staatsoper. Am Red Carpet. An der Eröffnung. Und an der Musical-Darbietung. Die dem Opern-Chef offenkundig so aufstieß, dass er es sich nicht verkneifen konnte (ohne Namensnennung, aber freilich klar erkennbar, wer da gemeint war), eine massive Attacke gegen mich in der ORF-Hauptabendsendung loszulassen", schrieb er etwas in seinem Newsletter.
Auch schrieb er dem Staatsoperndirektor einen offenen Brief.
"Ich war über Ihr Verhalten und über Ihre Reaktionen auf sachlich vorgebrachte Kritik sehr verwundert. Ich verstehe nicht, warum Sie sich vor Ihren Kritikern im Labyrinth der Oper verstecken wollen, wenn Sie derer ansichtig werden", heißt es da.
"Ich habe nicht nur kritisiert, sondern auch konkrete Vorschläge gemacht. Wie von diversen Seiten der Verlugnerisierung des Opernballs und dem Absinken auf Dschungelcamp-Niveau entgegengesteuert werden könnte", so Mucha in seinem Brief.
Hier der ganze Brief zum Nachlesen:
Und obwohl er nicht wirklich daran geglaubt hat, und sogar die KI ob eines möglichen Szenarios befragt hat, kam eine Antwort aus der Staatsoper. Nicht direkt vom Herrn Direktor, aber von einem Mitarbeiter:
Und jetzt reagierte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić doch - oder zumindest könnte man das als Reaktion lesen.
Er postete nämlich erstmals etwas auf Instagram.
Einen Schaukasten mit dem Zitat: "Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass man sich nicht mit einem Schwein herumschlägt. Man wird dreckig und das Schwein genießt es obendrein."
Und in den Kommentaren schrieb er dazu: "Irgendwas am Opernball muss mich getriggert haben."
Und als Draufgabe gab's noch ein Video, indem das Adorno-Zitat "Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen" zu sehen ist.
Lange wird man wohl nicht auf eine Reaktion darauf warten müssen - so bleibt der Opernball zumindest noch länger im Gespräch.
