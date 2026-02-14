Nach Opernball-Tränen: Sharon Stone lässt sich von Klimt verzaubern

Nach ihrem vielbeachteten Auftritt beim Wiener Opernball setzte Hollywood-Star Sharon Stone ihren Wien-Besuch im Leopold Museum fort und tauchte dort für mehr als zwei Stunden in die Welt der Wiener Moderne ein. Die 67-Jährige zeigte sich tief beeindruckt von Gustav Klimt. "Ich möchte ein Klimt sein“, schwärmte die Schauspielerin und brachte damit ihre langjährige Bewunderung für den Jugendstil-Meister zum Ausdruck. Selbst ihr Opernballkleid sei von Klimts Bildsprache inspiriert gewesen.

Neben den berühmten Gemälden widmete sich Stone auch den visionären Entwürfen von Emilie Flöge, Klimts enger Vertrauter und Modepionierin, deren Designs bis heute als Sinnbild der Wiener Moderne gelten. Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger führte den prominenten Gast zudem durch kommende Programmpunkte des Hauses und gewährte Einblicke in die Ausstellung "Gustave Courbet. Realist und Rebell“, die am 19. Februar eröffnet wird.