Sharon Stone lässt Dinner mit Johann Lafer sausen

Im Hotel Imperial war ein gemeinsames Essen angesetzt, die Schauspielerin wollte sich aber lieber ausruhen.
Stefanie Weichselbaum
Vor 19 Minuten

Es war bereits alles vorbereitet im Hotel Imperial für ein großes Festessen am Vorabend des Opernballs zu dem Spitzenkoch Johann Lafer geladen hatte - doch dann sagte Hollywoodstar Sharon Stone in letzter Minute ab. Sie wolle sich für den Ball in der Staatsoper ausruhen, hieß es. Und das sei ihr auch verziehen - immerhin hat sie eine weite Anreise hinter sich und der morgige Abend wird wohl alles andere als entspannt werden.

Hollywood-Ikone in kleinem Ort in OÖ: Das sagt sie zum Opernball

Die anderen Gäste genossen aber das Menü von Sternekoch Nikolaus Platterer, der Kaninchenragout, Jakobsmuschel, Wildconsommé, Steinbutt und Kalbsfilet auftischte. Auch das Dessertbuffel ließ mit Banana Split, Mohngugelhupf, Obst und handgemachten Pralinen keine Wünsche offen.

"Das ist ein sehr privater Abend mit unserer Tochter und unseren Wiener Freunden, die ich leider viel zu selten sehe", so Lafer.

Fran Drescher liebt Schnitzel - und will "im Anzug zum Opernball"

Die Gäste wurden musikalisch unterhalten vom Clemens Schaller Trio, Marika Lichter, die aus dem American Songbook" sang und Geigerin Lidia Baich, die eine Hommage an Johann Strauss zum Besten gab.

