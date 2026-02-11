Sharon Stone lässt Dinner mit Johann Lafer sausen

Es war bereits alles vorbereitet im Hotel Imperial für ein großes Festessen am Vorabend des Opernballs zu dem Spitzenkoch Johann Lafer geladen hatte - doch dann sagte Hollywoodstar Sharon Stone in letzter Minute ab. Sie wolle sich für den Ball in der Staatsoper ausruhen, hieß es. Und das sei ihr auch verziehen - immerhin hat sie eine weite Anreise hinter sich und der morgige Abend wird wohl alles andere als entspannt werden.

Die anderen Gäste genossen aber das Menü von Sternekoch Nikolaus Platterer, der Kaninchenragout, Jakobsmuschel, Wildconsommé, Steinbutt und Kalbsfilet auftischte. Auch das Dessertbuffel ließ mit Banana Split, Mohngugelhupf, Obst und handgemachten Pralinen keine Wünsche offen.

"Das ist ein sehr privater Abend mit unserer Tochter und unseren Wiener Freunden, die ich leider viel zu selten sehe", so Lafer.