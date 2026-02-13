Sharon Stone packt über Opernball aus: "Verrückter Abend"
Während Fran "Nanny" Drescher den Wiener Opernball sichtlich genoss und aus dem Strahlen nicht herauskam – auf Instagram teilte sie bereits mehrere Fotos des Events und ihres Wien-Besuchs – verlief der Abend für ihre Hollywood-Kollegin Sharon Stone weniger reibungslos.
Die 67-Jährige sorgte für internationale Schlagzeilen, als sie kurz nach der Ankunft in der Staatsoper im ORF-Interview in Tränen ausbrach, gleichzeitig aber sichtlich gerührt begann, über ein "Meer von Eleganz", "kulturellen Stolz" und die "Liebe zu den Mitmenschen" zu schwärmen. Auch sprach sie davon, "überwältigt" von der Atmosphäre und der Kulisse zu sein, die ihr "den Atem raube", und überhaupt sei sie "sprachlos". Zahlreiche Medien deuteten Stones Reaktion als Panikattacke.
Sie zog sich daraufhin kurz ins Hotel Sacher zurück, wo sie während ihres Wien-Besuchs residierte, kehrte danach aber zum Opernball zurück. Aber auch in der Loge ihres Gastgebers, Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer, machte die Schauspielerin noch einen etwas überforderten Eindruck.
Nun aber meldete sich Stone selbst zum Vorfall zu Wort. Im Interview mit der deutschen Zeitung Bild nahm sie sich kein Blatt vor den Mund und erzählte, wie sie den Abend in der Staatsoper erlebte.
"Ich dachte, ich könnte hier tanzen"
"Ich bin ganz ehrlich", so Stone gegenüber der Bild. "Das war ein verrückter Abend." Sie sei mit vollkommen anderen Erwartungen an den Opernball herangegangen, gibt sie zu. "Ich dachte, ich könnte hier tanzen. Aber das war wohl eine etwas zu märchenhafte Vorstellung." Die große Menschenmasse habe sie überfordert – und Stone erklärt auch, wieso: "In den USA sind wir diese dichten Menschenmengen einfach nicht gewohnt." Was innerlich in ihr vorgehe, darüber wollte sie nicht sprechen, auf die Frage zu ihren Gefühlen reagierte sie abwehrend: "Das ist die falsche Frage, stellen Sie mir eine andere."
Trotzdem scheint der Opernball nicht gänzlich ein Flop für Stone gewesen zu sein, denn im Interview fand sie auch lobende Worte: "Ich finde diesen Ball ganz toll und genieße es, zu sehen, wie viel Spaß die Menschen hier haben."
Stones Fazit ist ein versöhnliches: "Es ist wunderschön hier. Es erinnert mich an die alten Technicolor‑Filme, die ich als Kind gesehen habe. Diese Fantasie, diese Romantik!", wird die Schauspielerin in einer Presseaussendung zitiert. "Und manchmal schwingt sogar ein Hauch von Hitchcock mit. Das ist wie ein Thriller, wo an nie genau weiß, was als Nächstes passiert. Es ist so, als wäre ich plötzlich selbst in einem dieser Filme gelandet, in denen die feinen Leute an geheimnisvolle Orte reisen, wo Intrigen, Eleganz und Romantik ineinander übergehen."
Doppelt süß: ORF-Moderator Andi Knoll servierte dem Hollywood-Star dunkle Schokolade als Nervennahrung.
Guschlbauer: "Wahre Schönheit berührt das Herz"
Auch Stones Gastgeber Guschlbauer betont, dass "sein" Star den Abend genossen habe und beschwichtigte sogleich aufkeimende Spekulationen rund um Stones Gesundheitszustand: "Wahre Schönheit berührt das Herz. Wenn ein Gast wie Sharon Stone vor lauter Überwältigung Freudentränen vergießt, zeigt das nur, wie magisch dieser Abend ist", so Guschlbauer über die überbordenden Emotionen Stones. "Es ist völlig verständlich, dass man sich nach solchen Emotionen kurz ins Hotel zurückzieht, um sich frisch zu machen und dann in vollem Glanz zurückzukehren."
Apropos tanzen am Opernball: Auch Fran Drescher verzichtete darauf, sich aufs Parkett zu wagen, und verbrachte den gesamten Abend lang lieber in der Lugner-Loge – das sei einfacher, ansonsten würden alle ein Selfie mit ihr wollen, gab sie lachend im Interview mit Radio Wien an. Schon bei ihrem Auftritt in der Lugner City am Tag davor sprach Drescher davon, dass sie Menschenmassen nicht möge und diese sie nervös machen würden – woraufhin ein wissendes Raunen durch das Publikum ging.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Sie freuen sich riesig, hier zu sein, erzählten "BossHoss"-Rocker Sascha Vollmer (li.) und Alec Völkel (re.) gegenüber dem KURIER im Vorfeld des Opernballs. Sie seien das erste Mal im Frack unterwegs, würden ihn aber überraschend bequem finden und sich damit sehr wohl und besonders fühlen. Viele hätten sie gefragt, was sie am Opernball machen. Sie glauben, dass sie ein guter Kontrast sind.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Die Musiker hatten zusammen mit Model Nadine Mirada einen Platz in der Loge von "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss (rechts im Bild) und Michael Lameraner (li.).
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Ihr Logenplatz war also gesichert - bei ihrer Robe passierte Nadine Mirada jedoch ein unerfreuliches Hoppala. Sie musste kurz vor dem Ball-Start kurzerhand das Kleid wechseln. Der Reißverschluss ihres ursprünglichen Outfits war kaputt gegangen. In ihrem Ersatzkleid sah Mirada aber ebenfalls atemberaubend aus.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Auch die "Die Geissens" waren beim Staatsgewalze vertreten. Hier Davina, Tochter von Robert und Carmen Geiss, die im Vorfeld des Balls noch mit Adi Weiss plauderte, in dessen Loge sie später zu Gast war. Es war das erste Mal auf dem Opernball für die 22-Jährige. Sie freue sich besonders darauf, die Kleider anzuschauen, erzählte Davina dem KURIER.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Lady Dianas Nichten Lady Eliza und Lady Amelia Spencer sorgten beim Opernball für royales Flair. Sie "freuen sich sehr auf heute Abend, so etwas erleben zu dürfen, weil es in London nichts Vergleichbares gibt", erzählten die Zwillinge dem KURIER beim Empfang im Le Meridien.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Der ehemalige EU-Kommissar Johannes Hahn und seine Gattin, Ex-Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Artistin Lily Paul-Roncalli posierte vor dem Ball mit Bühnenbildnerin und Geschäftsfrau Amra Deisenhammer im Hotel Sacher.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Leinwandikone Sharon Stone (im Bild mit Star-Gastronom Wolfgang Puck) zählte zu den prominentesten Star-Gästen auf dem diesjährigen Wiener Opernball - da wundert es nicht, dass die Fotografen im Sacher sich darum rissen, ein Foto von dem Hollywoodstar zu ergattern.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
ORF-Moderatorin Silvia Schneider in ihrer aufwendigen Robe - über 100 Arbeitsstunden hat die Anfertigung gedauert. "Gerade der Opernball ist ein Thema, wo es darum geht, sehen und gesehen werden. Wer trägt welches Kleid, was sind die Looks und welche Farben gibt es am Red Carpet zu sehen? Und da freue ich mich sehr, dass ich das ein bisschen einfangen darf", erzählte sie dem KURIER.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Gut gelaunt auf der Feststiege in der Wiener Staatsoper: Rapid-Präsident Alexander Wrabetz mit seiner Partnerin, Schauspielerin Leona König.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
"Es ist immer schön, wenn eine Stadt Tradition hat", so die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla über den Opernball gegenüber dem KURIER. "Ich erwarte einen schönen Abend mit tollen Menschen."
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Die österreichische Klimaaktivistin Lena Schilling im provokanten Statement-Kleid. "Tax the rich, save the planet (deutsch: 'Besteuert die Reichen, rettet den Planeten')", forderte der Spruch auf ihrem Dress.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
ORF-Moderatorin Martina Reuter mit ihrem neuen Freund, Fitnesstrainer und Unternehmer Vladi Pavlic. Wie der TV-Star im Vorfeld der Ballnacht verriet, wurde aus der sportlichen Zusammenarbeit eine tiefe Liebe.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Auch Modemacherin Lena Hoschek kam zum Opernball mit ihrem neuen Partner Vincent. Das Paar hatte erst Ende Jänner auf dem Jägerball sein Red-Carpet-Debüt gefeiert.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Dompfarrer Toni Faber mit Begleitung.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Italo-Sänger Al Bano Carrisi.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Star-Koch Wolfgang Puck und seine Ehefrau Gelilla (Mitte) - mit "Falstaff"-Herausgeber Wolfgang Rosam mit seiner Frau Angelika (außen) auf der Feststiege.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Schauspielerin Kristina Sprenger mit ihrem Ehemann, Unternehmer Gerald Gerstbauer.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Sie sorgte für einen Schreckensmoment beim Opernball: Sharon Stone zeigte sich überwältigt von der Kulturnation Österreich. Sie vergoss Tränen der Rührung, als sie gegenüber Moderator Andi Knoll angesichts der beeindruckenden Stimmung in der Staatsoper ins Schwärmen geriet. Kurz musste sie vorübergehend zurück ins Hotel Sacher gebracht werden - überwältigt von den Eindrücken. Nach kurzer Verschnaufpause kam sie zurück in die Staatsoper - wirkte aber weiterhin etwas überfordert.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter und Star-Koch Johann Lafer.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Reality-TV-Star Evelyn Burdecki legte sich beim Posieren auf der Feststiege ins Zeug.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Die Schwestern Davina und Shania Geiss - beide in Blau.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Der deutsche Modedesigner Harald Glööckler.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
"Nanny"-Star Fran Drescher schien den Ausblick aus der Loge zu genießen und amüsierte sich prächtig. Im Anschluss an die Eröffnung begab sich der Serien-Star dann sogar aufs Tanzparkett.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Die ehemalige ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger und der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Society-Lady Ekaterina Mucha im pinken Eyecather-Dress.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Der deutsche Comedian Oliver Pocher kam mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden zum Ball nach Wien.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Life-Ball-Gründer Gery Keszler mit Begleitung.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Sie zählte zu den modischen Hinguckern auf dem roten Teppich: Model Nadine Leopold.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Elegant wie immer: Opernsängerin Anna Netrebko.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Ein Blick in die Loge von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Opernsängerin Pretty Yende bei der Eröffnung.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Modedesignerin Eva Poleschinski (re.) und Nadine Leopold.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Fußball-Legende Herbert Prochaska mit seiner Enkelin Paula.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Der ESC-Gewinner von 2025 JJ (re.) war zum ersten Mal auf dem Ball der Bälle.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Hochschwanger: Schauspielerin Coco König.
Stars und Sternchen auf dem Wiener Opernball 2026
Reality-TV-Star Julian F.M. Stoeckel präsentierte sich gemeinsam mit "Nacktschnecke" Micaela Schäfer in der Staatsoper.
