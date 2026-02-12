Austropromis

Opernballstargast Sharon Stone plagt der Jetlag

Die Schauspielerin zeigt sich ziemlich müde auf Instagram.
12.02.2026, 12:04

Frau mit Sonnenbrille und auffälliger Halskette lacht, trägt ein schwarz-gelbes Oberteil vor dunklem Hintergrund.

Heute, Donnerstag, ist es ja so weit. Der 68. Wiener Opernball findet statt. Und auch die ganzen Stargäste sind bereits in Wien eingetroffen. 

Hollywood-Diva Sharon Stone hatte schon ein straffes Programm zu absolvieren. So tanzte sie bereits am Dienstag bei ihrem Gastgeber Karl Guschlbauer in St. Willibald (OÖ) an. In Wien ist sie bereits seit Sonntag.

Hollywood-Ikone in kleinem Ort in OÖ: Das sagt sie zum Opernball

Am Mittwoch sollte sie Stargast eines besonderen Dinners im Hotel Imperial sein. Das ließ sie kurzfristig aber aus.

Sharon Stone lässt Dinner mit Johann Lafer sausen

Sie ist nämlich noch immer jetlag-geplagt, wie sie selbst sagt.

Aus ihrem Hotelzimmer postete sie ein müdes Spiegelselfie.

Man darf also gespannt sein, wie fit sie heute Abend in der Staatsoper auftauchen wird. Davor soll noch ein Dinner im Hotel Sacher geplant sein, wenn sie das nicht auch wieder auslässt. 

kurier.at, LT  | 

