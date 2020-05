Was eine Kulturstaatssekretärin können muss (und ob die Favoritin das kann)

Normalerweise ist der Kulturposten der Regierung, sei es als Anhängsel an ein großes Ministerium oder als Staatssekretariat, nicht der Ort, an dem besonderer Entscheidungsfleiß erwartet wird. Es gilt, sich nicht Budgets kürzen zu lassen, unfallfrei Eröffnungen und Theaterabende zu absolvieren und bei Gelegenheit gute Reden zu halten. Kritik abperlen zu lassen, Egos auf richtige Weise zu jonglieren, eine nicht immer kooperative, in ihren Interessen scharf divergierende Klientel so zu behandeln, dass diese sich aufgehoben und wichtig fühlt. Und auch, diese gegen ein oftmals auf scharf gestelltes Wahlvolk zu verteidigen: Österreich liebt seine Künstler, und es liebt es auch, diese zu piesacken.