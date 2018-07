Und plötzlich wünscht sich die FPÖ echte Staatskünstler

So gerne empörte sich die FPÖ über die sogenannten Staatskünstler, also jene, die der roten Obrigkeit nach dem Mund reden – und dafür fleißig öffentliches Geld kassieren. Dasselbe gilt sicher ebenso für Bundesland-, Gemeinde-, Stadt- und Dorfkünstler: Die Günstlinge in der Kultur, so das verlockend simple Bild, wandeln das Buckeln nach oben in Subvention um.

Aber alles Einfache wird, vermaledeite moderne Zeiten!, schnell auch kompliziert. Etwa dann, wenn die FPÖ selbst zur Obrigkeit wird, die die Hand im, nein, sorry, natürlich am Subventionstopf hat. Und Künstler nicht nach oben buckeln, sondern treten. Etwa bei den Nestroy-Spielen Schwechat, wo – Herrschaftszeiten! – in neu formulierten Nestroy-Couplets die Bundesregierung und auch, sakra, die FPÖ vorgeführt werden.

Dann wünscht sich die lokale Schwechater FPÖ in Person des als Theaterexperten eher unbekannten Gemeinderats Wolfgang Zistler ganz rasch wieder, ja, Staatskünstler herbei, die nach oben buckeln. Und droht den kratzbürstigen Nicht-Staatskünstlern mit Subventionsentzug. „Ein Schauspieler bezeichnete die türkis-blaue Bundesregierung als großteils braun“, empört sich Zistler, dieser Künstler lobt also die Regierenden nicht! „Und zwei betrunkene Schauspieler torkelten mit Deutschland-Fahnen zum FPÖ-Lied ... Immer wieder Österreich... über die Bühne.“ Lauter „linkslinke Blödheiten“, klagt Zistler sogar schriftlich.