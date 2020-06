"Walküre": Stalins Aufstieg und Hitlergruß

Man durfte gespannt sein, was Castorf etwa mit dem Tenor Johan Botha macht. Er macht genau nichts mit ihm, was nicht das Schlechteste ist. Botha spielt den Siegmund so, wie in anderen Produktionen auch. Nur im Finale des ersten Aufzuges, bei den „Winterstürmen“, greift Castorf ein. Während Siegmund und Sieglinde einander anschmachten, ist der Kommentar des Regisseurs auf einem Video zu sehen: Erda (die ja in der „Walküre“ gar nicht vorkommt) verschlingt mit den Fingern eine üppige, fette Torte – so überzuckert, wie die Musik an dieser Stelle auf Castorf offenbar wirkt.

Dann geht es los mit dem Prinzip „Politik statt Poesie“, dann setzt Castorf seine erste provokante Botschaft: Man sieht Ölbohrungen und im Moment des musikalischen Glücks auch den Erfolg der Arbeiter. Danach wird Stalin auf einer Titelseite der Prawda gefeiert und sein Foto immer stärker herausgezoomt, sodass nur noch ein überdimensionaler Mann übrigbleibt, der die (linke) Hand zum Hitlergruß zu erheben scheint. Ein Bild, das in Bayreuth schreckliche Erinnerungen wachruft. Darum geht es Castorf also auch in der „Walküre“: Um das Erdöl, das Kapital und auch Diktatoren schafft.