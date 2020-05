Castorf demontiert "Kasimir und Karoline"

Ja, das Klo: Das spielt in der Geschichte von Dreck und Armut eine zentrale Rolle. Castorf bzw. sein Bühnenbildner Hartmut Meyer stellen zwei Häusln auf die Bühne und sonst nicht viel. Vom Rummelplatz sind nur ein echtes Pony und ein paar schräge Figuren übrig, zwei Dirnen, das Gorillamädchen, die Frau mit Bart, nicht so elegant wie Conchita Wurst.

Mehr brauchen die Protagonisten auch nicht, um die Geschichte von Sehnsüchten und Abstürzen zu entwickeln. Nicholas Ofczarek ist ein hinreißender Kasimir in gestrickten Hosen, selbstironisch bei einer Balletteinlage, dann todtraurig, stets tiefgründig und intensiv. Selbst wenn er sich in den Textmassen verirrt, kreiert er daraus mit der Souffleuse eine charmante Situation.

Birgit Minichmayr ist eine genusssüchtige, orientierungslose Karoline, die sich auch über ihre Rolle als Buhlschaft lustig macht. Bibiana Beglau besticht als Erna, Schürzinger und Rosa. Shenja Lacher (Merkl Franz) überzeugt ebenso wie Götz Argus und Jürgen Stössinger (in mehreren Rollen).



Trotz sinnloser Provokationen (Pinkeln aufs Kruzifix) und kindlicher Wortspiele: Horváth bleibt für jene, die das Theater nicht fluchtartig verlassen, erkennbar. Auch wenn Castorf, sobald es ums Original geht, Distanz schafft, etwa durch riesige Masken. Diese auf 4:20 Stunden gedehnte Aufführung ist um Klassen kurzweiliger, amüsanter und klarer als Castorfs "Spieler" in Wien.



KURIER-Wertung: **** von *****