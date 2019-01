Trauer, Drogen und eine gute Frage: Die besten Kulturgeschichten vom Wochenende

Die Kultur ist auch ein Ort, an dem man Fragen an die Trauer stellen kann. Dieses Wochenende gab es viel davon: Zwei außergewöhnliche Musikschaffende sind gestorben. Und der Holocaust-Gedenktag erinnerte an das größte Verbrechen (und daran, dass dies droht, in Vergessenheit zu geraten). Das Wochenende war Zeit auch für die KURIER-Kulturredaktion, diesen Fragen Raum zu geben.

Sonntagmittag war im Jüdischen Museum Wien ein Film zu sehen, der ins Warschauer Ghetto führte. Dort haben jüdische Intellektuelle vor ihrer Ermordung ein Archiv vergraben, das an die Lebenden, aber auch an die grausamen Verbrechen erinnern sollte. Der Film "Who Will Write Our History" gab dieser Geschichte Raum. Produziert hat in Nancy Spielberg, Schwester von Steven Spielberg. Tausende Seiten aus diesem Archiv wurden geborgen, sagt sie im KURIER-Interview, "viele, viele Tagebücher, die genau so viel Aufmerksamkeit verdienen wie jene von Anne Frank.“