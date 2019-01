"Ich gebe Sigi Maurer vollkommen recht" - Talk über Frauenmorde

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Pro & Contra“ auf Puls 4 – das kann vier Tage vor „Im Zentrum“ im ORF sein, aber auch drei Tage danach. Wie im aktuellen Fall, als über die Welle an Frauenmorden in Österreich diskutiert wurde. Das Thema wurde auf dem Küniglberg bereits am Sonntag besprochen. Ebenfalls mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler ( ÖVP). Um sie herum hat der Privatsender aber Gäste mit mehr Brisanz und Wortgewalt gruppiert. Die aus ihrem Sabbatical zurückgekehrte Corinna Milborn begrüßte Österreichs populärsten Gerichtspsychiater Reinhard Haller, den zumindest in der eigenen Partei rehabilitierten FPÖ-Politiker Udo Landbauer, Ex-Grün-Abgeordnete und „Hass im Netz“-Opfer Sigrid Maurer und die Staranwältin Astrid Wagner.

Dass sich die Themenlandschaft sehr schnell verändern kann, sah man daran, dass zu Beginn der jüngste Ausritt des Innenministers besprochen werden musste. Herbert Kickl ( FPÖ) hatte im ORF-„Report“ am Dienstag ja sehr laut über eine Aufweichung der Menschenrechtskonvention nachgedacht.

Edtstadler: Gesetzlich alle Möglichkeiten ausschöpfen

Staatssekretärin Edtstadler hielt fest: „Das Recht geht vom Volk aus“ und das Parlament sei für Gesetze zuständig. Sie sagte aber auch, dass Gesetze „immer wieder angepasst“ werden müssen, zum Beispiel in Themenbereichen wie der Digitalisierung. Das Wort Verfassungsgesetz nahm sie dabei nicht im Mund. Und rasch war sie auch bei der Tempoerhöhung bei Abschiebungen von straffälligen Asylwerbern, mit dem bekannten Wording: „Jeder, der Schutz braucht und einen Asylgrund vorzuweisen hat, wird Schutz finden. Aber wer unsere Wertehaltung nicht akzeptiert und Gesetze mit Füßen trampelt, hat diesen Schutz nicht verdient.“ Die Europäische Menschenrechtskonvention befinde sich allerdings im Verfassungsrang, der Innenminister werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, im Rahmen dessen, was verfassungskonform ist.

Landbauer, der sich vor einem Jahr aus dem Landtagswahlkampf in NÖ zurückziehen musste, weil in seiner Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt antisemitische Lieder lagerten, durfte nun auch seine Meinung über die Bundesverfassung zum Besten geben. "Die Europäische Menschenrechtskonvention ist auch Bestandteil des geltenden Rechts", gibt er zu bedenken. Gewählte Abgeordnete hätten geradezu die Pflicht, "Gesetze anzupassen, wenn geltendes Recht den Anforderungen der Zeit nicht entspricht." Übersetzt heißt das: Landbauer hätte wohl auch kein Problem mit einer Anpassung völkerrechtlicher Vereinbarungen.