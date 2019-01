"Recht hat der Politik zu folgen": Scharfe Kritik an Kickl-Sager

Kickl plant "Tabus zu brechen"

Kürzlich sprach Kickl in der Kronen Zeitung von einer "staatlichen Notwehrsituation" nach Gewalttaten gegen Frauen durch Migranten. In einem Fall war ein Tatverdächtiger ein 19-jähriger syrischer Asylwerber, gegen den im Vorjahr ein Aberkennungsverfahren lief. Kickl wolle bei der Verschärfung des Asylrechts auch "Tabus brechen“.

Als Ultima Ratio, also wenn die Bemühungen, einen gewalttätigen Migranten abzuschieben, gescheitert sind, will Kickl sie "örtlich binden". Damit ist aber kein Gefängnis gemeint - ein Ort, an dem man straffällige und rechtskräftig Verurteilte üblicherweise "bindet". Man müsse sich dies wie eine Transitzone am Flughafen vorstellen, erklärte Kickl in der „Krone“. Es gebe dann nur noch einen Weg, und zwar in Richtung Heimat.

Kickl ( FPÖ) will zudem, dass neu in ein Asyl-Verfahren tretende Personen freiwillig eine Erklärung unterschreiben, dass sie eine Anwesenheitspflicht akzeptieren. Wer das nicht unterfertigt oder dagegen verstoße, soll eine "Unterbringung weit abseits von Ballungszentren" erhalten, erklärte der Ressortchef in der Tiroler Tageszeitung.