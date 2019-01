Burgtheaterdirektorin Bergmann: "Frauenfußball ist doch genauso spannend“

In Ihren fünf Jahren gab es keinen einzigen Bernhard.

Ich hatte mir von Peymann einen gewünscht, er hatte sich anders entschieden. Aber im Februar, zum 30. Todestag, wird es eine szenische Lesung von Dramoletten geben. Sie thematisieren Intoleranz, Fremdenhass und Alltagsfaschismus. Ich finde sie hoch aktuell, wie für jetzt geschrieben. Ich lasse auch über die Frage diskutieren: Ist Bernhard immer noch ein Übertreibungskünstler? Oder sind wir in seiner Beschreibung der Wirklichkeit angekommen?

„profil“ meint, Sie hätten wenigstens in Ihrem letzten Jahr „auf den Putz“ hauen müssen.

Das tue ich! Es gibt noch 13 Premieren, davon fünf Ur- und Erstaufführungen. Im Februar kommt eine Produktion, die ich mir gewünscht habe: „Hiob“ nach dem Roman von Joseph Roth mit Peter Simonischek. Das inszeniert Christian Stückl. Johan Simons macht im April „Woyzeck“ – und Herbert Fritsch das, was er am besten kann, ein Projekt. Philipp Hauß wird erstmals hier Regie führen – bei der Uraufführung „Zu der Zeit der Königinmutter“ von Fiston Mwanza Mujila. Und wir haben noch einmal René Pollesch: In „Deponie Highfield“ werden nicht nur Caroline Peters und Martin Wuttke spielen, sondern auch Birgit Minichmayr. Birgit hat, abgesehen von dem Jahr, in der sie ihre Zwillinge bekommen hat, immer an der Burg gespielt. Das zu erwähnen ist mir wichtig. Denn ich habe schon gestaunt, als ich kürzlich in fast allen Gazetten las, dass Birgit „zurückkehren“ werde.

Maria Happel erlitt einen doppelten Sprunggelenksbruch, daher musste die Premiere „Die Stühle“ von Eugène Ionesco in der Regie von Peymann auf den 13. März verschoben werden. Was haben wir noch?

Andrea Breth hat mit den Proben zu „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann begonnen. Johanna Wokalek kehrt dafür zurück. Und statt der Dramatisierung des Romans „Indigo“ von Clemens J. Setz macht Jan Bosse die Uraufführung „In Ewigkeit Ameisen“ von Wolfram Lotz. Ich bin da sehr optimistisch. Wir haben ja schon einmal kurzfristig ausgetauscht – wir hatten Flaubert geplant, sind dann auf Thomas Melles „Die Welt im Rücken“ mit Joachim Meyerhoff gewechselt – und es wurde ein riesiger Erfolg.

Was ist mit dem angekündigten Projekt von Meyerhoff?

Es kommt Mitte April! Anders als ursprünglich geplant will er mitspielen. Wogegen ich natürlich nichts habe.