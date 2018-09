Auf allen Ebenen: Der Umbau des Burgtheaters ab Herbst 2019

Erst in einem Jahr, Anfang September 2019, wird sich Martin Kušej, seit 2011 Chef des Bayerischen Staatsschauspiels, als Burgtheaterdirektor vorstellen – mit mehreren großen Produktionen, darunter etlichen Übernahmen aus München. Doch bereits jetzt brauen sich über der Burg düstere Wolken zusammen. Denn Kušej macht seine Ankündigung, kräftig umrühren zu wollen, wahr. Es droht Ungemach – wie 1986, als Claus Peymann kam ...

Natürlich hatte es auch unter Achim Benning, Burgtheaterdirektor ab 1976, gute wie wagemutige Produktionen gegeben. Doch das Haus blieb eine Trutzburg bürgerlichen Kulturverständnisses. So kam es, von Helmut Zilk als SPÖ-Kulturminister in die Wege geleitet, zu einem Sturm auf die Bastille – mit Peymann als Revolutionär. Er rückte von Bochum aus mit einem Heer an Schauspielern an, um die Österreicher das Fürchten zu lehren. Ihre Kipferln mussten sie danach in der Josefstadt essen.

Peymann agierte ohne Rücksicht auf Verluste. Zu einer Kündigungswelle kam es allerdings nicht. Denn die Ensemblemitglieder waren zum Großteil pragmatisiert. Wer nicht eingesetzt wurde, ging eben auf Staatskosten spazieren. Erst in den letzten Jahren der Ära Peymann wurde offenbar, dass es so nicht weitergehen konnte. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, wurden die Bundestheater ausgegliedert; dieser Schritt ermöglichte den Abschluss neuer Kollektivverträge. Zudem hatten sich die „Piefke“, zu Publikumslieblingen avanciert, doch irgendwie eingefügt. Die Übergabe an Klaus Bachler, Direktor ab dem Herbst 1999, ging trotz neuer Organisationsform (als GmbH) recht cozy über die Bühne.

Matthias Hartmann, der Nachfolger, reiste 2009 zwar mit seiner erweiterten Familie an. Er bekannte sich zu Nepotismus, machte sich auf beschämende Weise über den großartigen Udo Samel lustig und er verlängerte Verträge nicht. Aber es kam zu keinem Kahlschlag. Jedenfalls nicht im bereits deutlich reduzierten Ensemble.

Und im März 2014, nach der Entlassung von Hartmann, wurde Karin Bergmann als Cleaner engagiert. Cleaner beseitigen die Sauereien. Und sie agieren äußerst souverän, wie Harvey Keitel zum Beispiel in „Pulp Fiction“ demonstrierte. Bergmann, mit Peymann an die Burg gekommen, trennte sich bloß von ein paar Hardcore-Hartmann-Freunden – und führte den Umschwung mit genau dem Team herbei, das sie vorfand.

Doch nun kommt Kušej – und er teilte bereits vielen Menschen in der Burg mit, auf sie zu verzichten. Sie haben ein Jahr Zeit, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen.