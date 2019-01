Pippa: "In Las Vegas geboren, in Hartberg verloren"

Auch neu: Deerhunter: "Why Hasn’t Everything Already Disappeared?"

Die US-Amerikaner besingen auf ihrem neuen Studioalbum den Untergang der Menschlichkeit. Diese misanthropische Weltuntergangsstimmung verpacken sie in betörend schöne Songs, in denen der rumpelnde Beat das Tempo vorgibt und sich die Band nach vergangenen, besseren Zeiten sehnt, die es nie gegeben hat.